Дубль Дзюбы принес победу "Зениту" над ЦСКА
Петербургский "Зенит" в товарищеском матче обыграл московский ЦСКА со счетом 3:2. После первого тайма армейцы повели с разницей в два мяча благодаря голам Кристияна Бистровича и Федора Чалова. Впрочем, во второй половине победу "Зениту" принесли дубль Артема Дзюбы и гол Сердара Азмуна.
"Зенит" – ЦСКА – 1:2 (0:2)
Голы: Бистрович, 22 - 0:1, Чалов, 43 - 0:2, Дзюба, 59 - 1:2, Дзюба, 61 - 2:2, Азмун, 64 - 3:2
"Зенит" (стартовый состав): Кержаков (Лунев, 46), Караваев (Осорио, 46), Иванович, Ракицкий, Сатос, Барриос, Оздоев, Малком (Сутормин, 46), Дриусси, Дзюба, Азмун.
ЦСКА (стартовый состав): Помазун, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Фернандес, Бистрович, Обляков, Ахметов, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
Не пропустите: "Зенит" опубликовал календарь контрольных матчей на третьем сборе. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15