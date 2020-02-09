Дубль Дзюбы принес победу "Зениту" над ЦСКА

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Дубль Дзюбы принес победу "Зениту" над ЦСКА

Петербургский "Зенит" в товарищеском матче обыграл московский ЦСКА со счетом 3:2. После первого тайма армейцы повели с разницей в два мяча благодаря голам Кристияна Бистровича и Федора Чалова. Впрочем, во второй половине победу "Зениту" принесли дубль Артема Дзюбы и гол Сердара Азмуна.

"Зенит" – ЦСКА – 1:2 (0:2)
Голы: Бистрович, 22 - 0:1, Чалов, 43 - 0:2, Дзюба, 59 - 1:2, Дзюба, 61 - 2:2, Азмун, 64 - 3:2

"Зенит" (стартовый состав): Кержаков (Лунев, 46), Караваев (Осорио, 46), Иванович, Ракицкий, Сатос, Барриос, Оздоев, Малком (Сутормин, 46), Дриусси, Дзюба, Азмун.

ЦСКА (стартовый состав): Помазун, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Фернандес, Бистрович, Обляков, Ахметов, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

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