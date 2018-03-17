Дубль Дзюбы принёс тульскому "Арсеналу" ничью с "Ростовом"

В рамках 23-го тура чемпионата России тульский "Арсенал" на своём поле сыграл вничью с "Ростовом". Героями матча стали полузащитник "жёлто-синих" Алексей Ионов и форвард "канониров" Артём Дзюба - в активе обоих по дублю.

"Арсенал Тула" – "Ростов" - 2:2

Голы: Ионов, 8 - 0:1, Дзюба, 14 - 1:1, Ионов, 31 - 1:2, Дзюба, 59 - 2:2.

"Арсенал Тула": Левашов, Сунзу, Беляев, Альварес, Комбаров, Горбатенко, Чаушич, Александров (Расич, 81), Ткачев (Хагуш, 86), Кангва, Дзюба.

"Ростов": Песьяков, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Скопинцев (Макеев, 87), Ионов (Зуев, 69), Сапета, Чуперка (Гулиев, 46), Калачев, Паршивлюк, Сигурдарсон.

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