Дубль Дзюбы принес "Зениту" победу над "Крыльями Советов"
В матче 24-го тура Российский Премьер-Лиги "Зенит" победил "Крылья Советов" со счетом 2:1. В первом тайме счет открыл Максим Глушенков. Во втором тайме петербургский клуб вышел вперед благодаря дублю Артему Дзюбы.
"Зенит" продолжает уверенно лидировать в чемпионате России, а "Крылья Советов" остались на последнем месте.
"Зенит" Санкт-Петербург – "Крылья Советов" Самара - 2:1 (0:1)
Голы: Глушенков, 44 - 0:1, Дзюба, 64 (с пенальти) - 1:1, Дзюба, 70 (с пенальти) - 2:1
"Зенит": Лунев, Караваев (Шатов, 72), Ракицкий, Иванович, Дуглас Сантос, Барриос, Оздоев, Кузяев (Сутормин, 46), Малком, Азмун, Дзюба.
"Крылья Советов": Фролов, Зеффан, Бурлак, Чернов, Комбаров, Попович, Зиньковский, Кабутов (Терехов, 68), Тимофеев, Глушенков, Гацкан.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22