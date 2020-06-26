Дубль Дзюбы принес "Зениту" победу над "Крыльями Советов"

В матче 24-го тура Российский Премьер-Лиги "Зенит" победил "Крылья Советов" со счетом 2:1. В первом тайме счет открыл Максим Глушенков. Во втором тайме петербургский клуб вышел вперед благодаря дублю Артему Дзюбы.

"Зенит" продолжает уверенно лидировать в чемпионате России, а "Крылья Советов" остались на последнем месте.

"Зенит" Санкт-Петербург – "Крылья Советов" Самара - 2:1 (0:1)

Голы: Глушенков, 44 - 0:1, Дзюба, 64 (с пенальти) - 1:1, Дзюба, 70 (с пенальти) - 2:1

"Зенит": Лунев, Караваев (Шатов, 72), Ракицкий, Иванович, Дуглас Сантос, Барриос, Оздоев, Кузяев (Сутормин, 46), Малком, Азмун, Дзюба.

"Крылья Советов": Фролов, Зеффан, Бурлак, Чернов, Комбаров, Попович, Зиньковский, Кабутов (Терехов, 68), Тимофеев, Глушенков, Гацкан.

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