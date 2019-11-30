Дубль экс-хавбека "Спартака" помог "Аталанте" разгромить "Брешию"

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Дубль экс-хавбека "Спартака" помог "Аталанте" разгромить "Брешию"

В рамках 14-го тура итальянской Серии А "Аталанта" в гостях крупно обыграла "Брешию" со счётом 3:0.

Победу бергамцам принёс дубль полузащитника Марио Пашалича, который известен по выступлениям за "Спартак" в сезоне 2017/18. Ещё один гол в активе Йосипа Иличича.

"Брешия" – "Аталанта" - 0:3

Голы: Пашалич, 26 - 0:1, Пашалич, 61 - 0:2, Иличич, 90 - 0:3.

"Брешия": Йоронен, Сабелли, Мартелла, Чистана, Мангравити (Морозини, 85), Ромуло, Ндой (Бизоли, 64), Тонали, Чансельор, Торрегросса (Доннарумма, 76), Балотелли.

"Аталанта": Голлини, Кастань, Паломино, Гимшити, Госенс (Хатебур, 74), Иличич, Пашалич, Гомес, де Рон (Фройлер, 51), Масьелло, Муриэль (Малиновский, 58).

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