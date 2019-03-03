Дубль экс-игрока ЦСКА помог "Штутгарту" разгромить "Ганновер" в Бундеслиге

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Дубль экс-игрока ЦСКА помог "Штутгарту" разгромить "Ганновер" в Бундеслиге

В матче 24-го тура чемпионата Германии "Штутгарт" на своем поле разгромил "Ганновер" со счетом 5:1. Дублем в этой встрече отметился экс-хавбек ЦСКА Стивен Цубер. Также два мяча забил Кабак, еще гол на счету Гомеса. У гостей отличился Жонатас.

После матча "Штутгарт" остался на 16-м месте, а "Ганновер" по-прежнему занимает 17-ю позицию.

"Штутгарт" – "Ганновер" - 5:1 (3:0)
Голы: Гомес, 4 - 1:0, Кабак, 16 - 2:0, Кабак, 45 - 3:0, Жонатас, 68 - 3:1, Цубер, 78 - 4:1, Цубер, 81 - 5:1

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