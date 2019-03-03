Дубль экс-игрока ЦСКА помог "Штутгарту" разгромить "Ганновер" в Бундеслиге
В матче 24-го тура чемпионата Германии "Штутгарт" на своем поле разгромил "Ганновер" со счетом 5:1. Дублем в этой встрече отметился экс-хавбек ЦСКА Стивен Цубер. Также два мяча забил Кабак, еще гол на счету Гомеса. У гостей отличился Жонатас.
После матча "Штутгарт" остался на 16-м месте, а "Ганновер" по-прежнему занимает 17-ю позицию.
"Штутгарт" – "Ганновер" - 5:1 (3:0)
Голы: Гомес, 4 - 1:0, Кабак, 16 - 2:0, Кабак, 45 - 3:0, Жонатас, 68 - 3:1, Цубер, 78 - 4:1, Цубер, 81 - 5:1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|Боруссия Дортмунд
|24
|54
|2
|Бавария Мюнхен
|24
|54
|3
|РБ Лейпциг
|24
|45
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|24
|43
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|40
|6
|Байер Леверкузен
|24
|39
|7
|Вольфсбург
|23
|38
|8
|Герта
|24
|35
|9
|Хоффенхайм
|24
|34
|10
|Вердер Бремен
|23
|32
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|24
|31
|12
|Майнц 05
|24
|30
|13
|Фрайбург
|24
|27
|14
|Шальке
|24
|23
|15
|Аугсбург
|24
|21
|16
|Штутгарт
|24
|19
|17
|Ганновер 96
|24
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|24
|13