Дубль Ерёменко позволил "Ростову" добыть гостевую победу над "Рубином"

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Дубль Ерёменко позволил "Ростову" добыть гостевую победу над "Рубином"

В рамках 20-го тура чемпионата России "Ростов" на выезде переиграл "Рубин" со счётом 2:0.

Оба гола в этом матче забил хавбек "жёлто-синих" Роман Ерёменко. Финн поразил ворота казанцев на 83-й и 89-й минутах.

"Рубин" – "Ростов" – 0:2

Голы: Ерёменко, 83 - 0:1, Ерёменко, 89 - 0:2.

"Рубин": Бабурин, Устинов, Сорокин, Уремович, Цаллагов, Могилевец, Подберезкин, Коновалов, Гранат (Пантелеев, 90), Бухаров, Полоз.

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Мевля, Чернов, Ерёменко, Гацкан, Ионов (Попов, 75), Зайнутдинов (Зуев, 74), Логашов, Сигурдарсон (Шомуродов, 66).

Благодаря этой победе "Ростов" поднялся на шестую строчку турнирной таблице РПЛ. "Рубин", в свою очередь, опустился на седьмое место.

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