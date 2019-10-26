Дубль Ерёменко принёс "Ростову" домашнюю победу над "Сочи"

В рамках 14-го тура РПЛ "Ростов" на своём поле добыл победу над "Сочи" со счётом 2:0.

Оба гола в этом матче забил полузащитник "жёлто-синих" Роман Ерёменко.

Набрав три очка, донская команда догнала в турнирной таблице лидирующие "Локомотив" и "Зенит".

"Ростов" – "Сочи" - 2:0

Голы: Еременко, 41 - 1:0, Еременко, 79 - 2:0.

"Ростов": Бабурин, Чернов, Хаджикадунич, Чистяков, Козлов, Еременко, Попов, Байрамян (Зайнутдинов, 63), Норманн (Глебов, 86), Ионов (Саплинов, 75), Шомуродов.

"Сочи": Джанаев, Юрганов, Калугин, Набиуллин, Цаллагов (Полоз, 76), Нобоа, Померко, Мостовой, Бурмистров (Бахтияров, 87), Мевля, Заболотный (Карапетян, 71).

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