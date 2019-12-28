Дубль Фалькао принес "Галатасараю" крупную победу над "Антальяспором"

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Дубль Фалькао принес "Галатасараю" крупную победу над "Антальяспором"

В матче 17-го тура чемпионата Турции "Галатасарай" разгромил "Антальяспор" со счетом 5:0. Победу стамбульскому клубу принесли дубль Радамеля Фалькао, голы Райана Бабела и Тайлан Анталялы, а также автогол Ондржея Челустки.

"Галатасарай" поднялся на шестое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги, набрав 27 очков. "Антальяспор" остался на 16-й позиции.

"Галатасарай" - "Антальяспор" - 5:0 (3:0)
Голы: Фалькао, 10 (с пенальти) - 1:0, Фалькао, 28 - 2:0, Челюстка, 37 (автогол) - 3:0, Бабел, 82 - 4:0, Антальялы, 89 - 5:0

"Галатасарай": Муслера, Мариано, Донк, Маркао, Нагатомо (Тасдемир, 87), Сери, Лемина, Фегули (Бабел, 75), Байрам, Антальяли, Фалькао (Буйук, 83)

"Антальяспор": Боффин, Камдал, Челюстка, Дурсун (Мукайру, 46), Сангаре, Чико, Акиол, Амилтон, Синик (Рибейро, 78), Озмерт (Куртулус, 90), Бланко

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