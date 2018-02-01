Дубль Фалькао вывел "Монако" в финал Кубка Лиги

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Дубль Фалькао вывел "Монако" в финал Кубка Лиги

В полуфинальном матче Кубка французской Лиги "Монако" добился победы над "Монпелье". Победу монегаскам принес дубль колумбийского нападающего Радамеля Фалькао. В финале "Монако" сыграет с ПСЖ.

"Монако" – "Монпелье" - 2:0 (2:0)
Голы: Фалькао, 15 - 1:0, Фалькао, 29 - 2:0

"Монако": Субашич, Жемерсон, Сидибе, Раджи, Глик, Лопеш, Моутинью, Фабиньо, Бошилья (Кейта, 65), Йоветич (Тилеманс, 65), Фалькао (Геззаль, 84).

"Монпелье": Лекомт, Мукиеле, Илтон, Педру Мендеш, Конгре, Скири, Самбия, Мбенза (Камара, 78), Пирис (Иконе, 65), Агиляр, Сьо (Нинга, 79).

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