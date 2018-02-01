Дубль Фалькао вывел "Монако" в финал Кубка Лиги
В полуфинальном матче Кубка французской Лиги "Монако" добился победы над "Монпелье". Победу монегаскам принес дубль колумбийского нападающего Радамеля Фалькао. В финале "Монако" сыграет с ПСЖ.
"Монако" – "Монпелье" - 2:0 (2:0)
Голы: Фалькао, 15 - 1:0, Фалькао, 29 - 2:0
"Монако": Субашич, Жемерсон, Сидибе, Раджи, Глик, Лопеш, Моутинью, Фабиньо, Бошилья (Кейта, 65), Йоветич (Тилеманс, 65), Фалькао (Геззаль, 84).
"Монпелье": Лекомт, Мукиеле, Илтон, Педру Мендеш, Конгре, Скири, Самбия, Мбенза (Камара, 78), Пирис (Иконе, 65), Агиляр, Сьо (Нинга, 79).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|23
|59
|2
|Лион
|23
|48
|3
|Марсель
|23
|48
|4
|Монако
|23
|47
|5
|Нант
|23
|37
|6
|Ницца
|23
|34
|7
|Монпелье
|23
|31
|8
|Ренн
|23
|31
|9
|Бордо
|23
|29
|10
|Генгам
|23
|29
|11
|Дижон
|23
|28
|12
|Страсбур
|23
|27
|13
|ФК Кан
|23
|27
|14
|Сент-Этьен
|23
|26
|15
|Амьен
|23
|25
|16
|Анжер
|23
|25
|17
|Лилль
|23
|25
|18
|Труа
|23
|24
|19
|Тулуза
|23
|23
|20
|Метц
|23
|18