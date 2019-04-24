Дубль Фарфана помог "Локомотиву" обыграть "Ростов"
"Локомотив" в гостевом матче обыграл "Ростов" в матче 25-го тура чемпионата России.
В составе победителей два гола забил Джефферсон Фарфан. У хозяев отличился Алексей Ионов, реализовав пенальти.
"Ростов" - "Локомотив" - 1:2.
Голы: Фарфан, 5 - 0:1, Ионов, 39 (с пенальти) - 1:1, Фарфан, 83 - 1:2.
"Ростов": Песьяков, Логашов (Плиев, 80), Сигурдссон, Новосельцев, Мевля, Чернов, Зуев, Гацкан, Ионов (Сигурдарсон, 82), Попов, Зайнутдинов (Глебов, 68).
"Локомотив": Гильерме, Хеведес, Кверквелия, Крыховяк, Жемалетдинов, Тарасов, Баринов, Ал.Миранчук, Ант.Миранчук, Рыбус, Фарфан (Эдер, 90+2).
"Локомотив" располагается на 2 месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. Подопечные Валерия Карпина занимают 7 позицию, имея в активе 35 баллов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|24
|51
|2
|Локомотив Москва
|25
|46
|3
|Краснодар
|25
|43
|4
|ЦСКА Москва
|24
|41
|5
|Спартак Москва
|24
|39
|6
|Оренбург
|24
|35
|7
|Ростов
|25
|35
|8
|Арсенал Тула
|24
|35
|9
|Ахмат
|25
|34
|10
|Рубин
|24
|30
|11
|Урал
|24
|30
|12
|Динамо Москва
|24
|28
|13
|Крылья Советов
|24
|27
|14
|Уфа
|24
|21
|15
|Анжи
|24
|19
|16
|Енисей Красноярск
|24
|13