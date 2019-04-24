Дубль Фарфана помог "Локомотиву" обыграть "Ростов"

"Локомотив" в гостевом матче обыграл "Ростов" в матче 25-го тура чемпионата России.

В составе победителей два гола забил Джефферсон Фарфан. У хозяев отличился Алексей Ионов, реализовав пенальти.

"Ростов" - "Локомотив" - 1:2.

Голы: Фарфан, 5 - 0:1, Ионов, 39 (с пенальти) - 1:1, Фарфан, 83 - 1:2.

"Ростов": Песьяков, Логашов (Плиев, 80), Сигурдссон, Новосельцев, Мевля, Чернов, Зуев, Гацкан, Ионов (Сигурдарсон, 82), Попов, Зайнутдинов (Глебов, 68).

"Локомотив": Гильерме, Хеведес, Кверквелия, Крыховяк, Жемалетдинов, Тарасов, Баринов, Ал.Миранчук, Ант.Миранчук, Рыбус, Фарфан (Эдер, 90+2).

"Локомотив" располагается на 2 месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. Подопечные Валерия Карпина занимают 7 позицию, имея в активе 35 баллов.

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