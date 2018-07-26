Дубль Фавилли принес "Ювентусу" победу над "Баварией"

"Ювентус" в своем стартовом матче в Международном кубке чемпионов сыграл против "Баварии", которая уже успела обыграть со счётом 3:1 ПСЖ. Туринцы приехали в Америку без своей главной звезды Кришитиану Роналду, который отдыхает после чемпионата мира, как и некоторые другие игроки. В целом же состав команды выглядел довольно боевым, так как Италия в России не выступала, поэтому туринцы вышли против "Баварии" в таком сочетании, которое можно будет увидеть даже в матчах Серии А. Разве что нападение вызывало вопросы. На позиции вингера вышел номинальный защитник Канселу, а в центре нападения сыграл молодой Фавилли, однако именно ему было суждено сегодня стать героем встречи.

У "Баварии" же в старте вышли преимущественно молодые игроки, поэтому казалось, что "Ювентус" должен владеть инициативой в этой игре и диктовать сопернику свои условия. На деле же немцы смотрелись не хуже, также проводили опасные атаки, вот только подводила реализация.

Уже на шестой минуте Фавилли мог открывать счет в игре, он вошел в штрафную "Баварии" и пробивал под перекладину, однако Ульрайх в воротах не дремал и свою команду выручил, отбив мяч на угловой. "Бавария" также пыталась играть на встречных курсах, на этот момент она ответила выстрелом Вагнера, однако он не был опасным, так как игровой снаряд полетел прямо в Перина.

Затем на некоторое время команды успокоились, пока в середине тайма игру на себя не взял Гнабри, он разобрался с опытным Кьеллини и также, как и Фавилли пробивал под перекладину, но Перин перевёл мяч на угловой.

"Ювентус" часто задействовали фланги, где активно действовали Сандро и Канселу, они часто входили в штрафную, опасно простреливали, иногда даже били по воротам. На 30 минуте Сандро вошел в штрафную с левого края и решился на выстрел в ближний угол – мяч попал в защитника и едва не срикошетил в ворота. В этот момент игры туринцы ничем не были лучше соперника, но итальянцам решил помочь вратарь "Баварии" Ульрайх, который стремился не допустить угловой у своих ворот, но привез гол, у лицевой выбив мяч прямо на Маркизио. Клаудио отдал пас на Фавилли, которому оставалось попасть в пустой створ.

В конце первого тайма Фавилли сделал дубль, воспользовавшись провалом обороны "Баварии". Форвард получил мяч, спокойно вошел в штрафную и расстрелял Ульрайха.

Во второй половине матча игра часто прервалась из-за многочисленных замен, поэтому "Ювентус" достаточно легко сбивал темп, не позволяя "Баварии" подходить к своим воротам. Мюнхенцы постоянно владели мячом, но ничего конкретного придумать так и не могли. Туринцы же могли забить на контратаке, когда Бельтраме убежал к воротам и пробил с разворота из выгодной позиции, но попал в Ульрайха.

Лишь в концовке "Бавария" могла отыграть один мяч, несколькими ударами отметился вышедший на замену Коман. Он не боялся брать игру на себя, обыгрывал защитников, решался на удары, но ему не хватало точности. В итоге "Ювентус" спокойно довел игру до победы, в следующем матче туринцы сыграют с "Бенфикой", а "Бавария" встретится с "Манчестер Сити".

"Ювентус" – "Бавария" 2:0

Голы: Фавилли, 32 – 1:0; Фавилли, 40 – 2:0

"Ювентус": Перин (Пенсольо, 73), Де Шильо, Кьеллини, Ругани (Кальдара, 56), Сандро, Джан (Фаджиоли, 44), Пьянич (Кастанос, 72), Маркизио (Фернандес, 46), Бернардески (Перейра, 59), Канселу (Мацек, 72) , Фавилли (Бельтраме, 56)

"Бавария": Ульрайх (Хофманн, 82), Йоханссон (Рафинья, 46), Станишич (Ричардс,46), Мартинес (Алаба, 37), Бернат (Мейер, 46), Цилла (Ву Йонг, 46), Шабани (Саншеш, 46), Вилл (Зайсер, 46), Рибери (Коман, 46), Гнабри (Роббен, 46) Вагнер (Врайт, 46).

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru

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