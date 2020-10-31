Дубль Фелиша принес "Атлетико" победу над "Осасуной"

В матче 8-го тура чемпионата Испании мадридский "Атлетико" на выезде обыграл памплонскую "Осасуну" со счетом 3:1. Победу "матрасникам" принес дубль Жоау Фелиша и гол Лукаса Торрейры. У хозяев отличился Анте Будимир.

Благодаря победе "Атлетико" вышел на третье место в турнирной таблице Ла Лиги. "Осасуна" опустилась на девятую позицию.

"Осасуна" Памплона - "Атлетико" Мадрид - 1:3 (0:1)

Голы: Фелиш, 43 (с пенальти) - 0:1, Феликс, 69 - 0:2, Будимир, 80 - 1:2, Торрейра, 88 - 1:3

"Атлетико": Облак, Эрмосо, Триппьер, Савич, Хименес, Льоренте, Эррера, Корреа (Лемар, 86), Витоло (Фелипе, 90), Жоау Феликс (Торрейра, 85), Коке.

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