Дубль Фолланда принес "Байеру" крупную победу над "Падерборном"

Теги падерборнбайер леверкузен

Дубль Фолланда принес "Байеру" крупную победу над "Падерборном"

В матче 18-го тура чемпионата Германии леверкузенский "Байер" на выезде разгромил "Падерборн" со счетом 4:1. Победу "аптекарям" принес дубль Кевина Фолланда, а также голы Юлиана Баумгартлингера и Кая Хаверца. В составе хозяев отличился Деннис Србены.

Благодаря победе "Байер" поднялся на шестое место в турнирной таблице Бундеслиги и отстает от зоны Лиги Чемпионов на два очка. "Падерборн" остался на последнем, 18-м месте.

"Падерборн" – "Байер" - 1:4 (0:3)
Голы: Фолланд, 11 - 0:1, Фолланд, 14 - 0:2, Баумгартлингер, 36 - 0:3, Србены, 51 - 1:3, Хаверц, 75 - 1:4

"Байер": Градецки, Синкгравен (Вайзер, 78), Бендер, Та, Бендер, Бельараби (Аларио, 71), Хавертц, Баумгартлингер, Демирбай, Диаби, Фолланд.

Не пропустите: "Бавария" разгромила "Герту" в матче Бундеслиги. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Португалец из "Локомотива" не включил Роналду в свою команду мечты

Португалец из "Локомотива" не включил Роналду в свою команду мечты

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 18 40
2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 18 36
3 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 18 35
4 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 18 33
5 Шальке Шальке 18 33
6 Фрайбург Фрайбург 18 29
7 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 17 28
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 18 27
9 Вольфсбург Вольфсбург 18 24
10 Аугсбург Аугсбург 18 23
11 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 18 21
12 Унион Берлин Унион Берлин 18 20
13 Кельн Кельн 18 20
14 Герта Герта 18 19
15 Майнц 05 Майнц 05 18 18
16 Вердер Бремен Вердер Бремен 18 17
17 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 18 15
18 Падерборн Падерборн 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов