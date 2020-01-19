Дубль Фолланда принес "Байеру" крупную победу над "Падерборном"
В матче 18-го тура чемпионата Германии леверкузенский "Байер" на выезде разгромил "Падерборн" со счетом 4:1. Победу "аптекарям" принес дубль Кевина Фолланда, а также голы Юлиана Баумгартлингера и Кая Хаверца. В составе хозяев отличился Деннис Србены.
Благодаря победе "Байер" поднялся на шестое место в турнирной таблице Бундеслиги и отстает от зоны Лиги Чемпионов на два очка. "Падерборн" остался на последнем, 18-м месте.
"Падерборн" – "Байер" - 1:4 (0:3)
Голы: Фолланд, 11 - 0:1, Фолланд, 14 - 0:2, Баумгартлингер, 36 - 0:3, Србены, 51 - 1:3, Хаверц, 75 - 1:4
"Байер": Градецки, Синкгравен (Вайзер, 78), Бендер, Та, Бендер, Бельараби (Аларио, 71), Хавертц, Баумгартлингер, Демирбай, Диаби, Фолланд.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|18
|40
|2
|Бавария Мюнхен
|18
|36
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|18
|35
|4
|Боруссия Дортмунд
|18
|33
|5
|Шальке
|18
|33
|6
|Фрайбург
|18
|29
|7
|Байер Леверкузен
|17
|28
|8
|Хоффенхайм
|18
|27
|9
|Вольфсбург
|18
|24
|10
|Аугсбург
|18
|23
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|18
|21
|12
|Унион Берлин
|18
|20
|13
|Кельн
|18
|20
|14
|Герта
|18
|19
|15
|Майнц 05
|18
|18
|16
|Вердер Бремен
|18
|17
|17
|Фортуна Дюссельдорф
|18
|15
|18
|Падерборн
|17
|12