Дубль Фолланда принес "Байеру" крупную победу над "Падерборном"

В матче 18-го тура чемпионата Германии леверкузенский "Байер" на выезде разгромил "Падерборн" со счетом 4:1. Победу "аптекарям" принес дубль Кевина Фолланда, а также голы Юлиана Баумгартлингера и Кая Хаверца. В составе хозяев отличился Деннис Србены.

Благодаря победе "Байер" поднялся на шестое место в турнирной таблице Бундеслиги и отстает от зоны Лиги Чемпионов на два очка. "Падерборн" остался на последнем, 18-м месте.

"Падерборн" – "Байер" - 1:4 (0:3)

Голы: Фолланд, 11 - 0:1, Фолланд, 14 - 0:2, Баумгартлингер, 36 - 0:3, Србены, 51 - 1:3, Хаверц, 75 - 1:4

"Байер": Градецки, Синкгравен (Вайзер, 78), Бендер, Та, Бендер, Бельараби (Аларио, 71), Хавертц, Баумгартлингер, Демирбай, Диаби, Фолланд.

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