Дубль форварда "Рубина" помог сборной Ирана обыграть "Вьетнам" в матче Кубка Азии

В рамках второго тура группового этапа Кубка Азии сборная Ирана взяла верх над Вьетнамом. Оба гола в этом матче забил нападающий казанского "Рубина" Сердар Азмун, отличившийся на 38-й и 69-й минутах.

Вьетнам – Иран - 0:2

Голы: Азмун, 38 - 0:1, Азмун, 69 - 0:2.

Вьетнам: Данг Ван Лам, Буй Тьен Зунг, Доан Ван Хау, Куэ Нгок Хай, До Зюи Мань, До Хунг Зунг, Фам Дык Хюи (Нган Ван Дай, 59), Нгуен Чонг Хоанг (Нгуен Тьен Линь, 84), Нгуен Куанг Хай, Фан Ван Дык (Нгуен Ван Тоан, 46), Нгуен Конг Фыонг.

Иран: Бейранванд, Канаанизадеган, Пуралиганджи, Хаджсафи, Дежага, Гафури, Амири (Нуроллахи, 64), Эбрахими, Годдос, Тареми (Тораби, 64), Азмун (Ансарифард, 79).

Благодаря этой победе иранцы единолично возглавили группу D. Вьетнамцы, в свою очередь, остались в подвале квартета с нолём в графе "очки".

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