Дубль Гедеша принес победу "Валенсии" в матче против "Бетиса" (видео голов)

В матче 32-го тура чемпионата Испании "Валенсия" на выезде обыграла "Бетис" со счетом 2:1. Победу валенсийскому клубу принес Гонсалу Гедеш, который оформил дубль. У хозяев голом отметился Джованни Ло Чельсо.

Благодаря победе "Валенсия" вышла на пятое место в турнирной таблице Примеры. "Бетис" остался на девятой позиции.

"Бетис" – "Валенсия" - 1:2 (0:1)

Голы: Гедеш, 45 - 0:1, Гедеш, 49 - 0:2, Ло Чельсо, 78 (с пенальти) - 1:2

"Валенсия": Нето, Габриэл, Гарай, Гайя, Васс, Коклен, Солер, Гедеш (Гамейро, 77), Парехо, Черышев (Родриго, 34), Санти Мина (Тони Лато, 69).

Удаление: Родриго (82)

Не пропустите: "Валенсия" потеряла Черышева из-за травмы. | http://soccernews.ru