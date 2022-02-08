Дубль Гетце принес ПСВ яркую победу в четвертьфинале Кубка Нидерландов

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Дубль Гетце принес ПСВ яркую победу в четвертьфинале Кубка Нидерландов

Фото: инстаграм ПСВ/Автор неизвестен

В матче 1/4 финала Кубка Нидерландов ПСВ разгромил "Бреду" со счетом 4:0 и пробился в полуфинал.

Победу клубу из Эйндховена принесли дубль Марио Гетце, голы Чуквунонсо Мадуэке и Коди Гакпо.

ПСВ - "Бреда" - 4:0 (3:0)
Голы: Мадуэке, 8 - 1:0, Гетце, 28 - 2:0, Гетце, 40 - 3:0, Гакпо, 79 - 4:0

ПСВ: Дроммель, Макс, Боскальи, Тезе, Мвене, Гутьеррес (Винисиус, 80), Сангаре, Гетце (Верман, 63), Гакпо (Бакайоко, 80), Мадуэке (Доан, 46), Захави (Вертессен, 63).

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