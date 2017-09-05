Дубль Гилфи Сигурдссона приносит Исландии победу над Украиной

Одним из интереснейших событий заключительного игрового дня отборочного цикла на Чемпионат Мира-2018 обещала быть встреча сборных Исландии и Украины на знаменитом острове вулканов. Результат матча предсказать было невозможно, потому как команды, хоть и абсолютно разные по своему стилю, но очень достойные, каждая из которых имеет свои отличительные черты. Более того, исландцы и украинцы являются прямыми конкурентами в группе "I", сражаясь за путевку на Мундиаль, если не напрямую через первое место, так через второе так точно, которое, в свою очередь, предоставляет шанс вырвать заветный билет в дополнительном раунде плей-офф.

Еще несколько дней назад "желто-синие" имели статус догоняющего, но после уверенной победы на турками все изменилось. Подопечные Андрея Шевченко вышли на "чистое" второе место и даже один день побывали на первом. В этом перемещении также есть заслуга и северян. Сборная Исландии в субботу сенсационно проиграла Финляндии на выезде, что немного видоизменило их позиции, но усилило их мотивацию. Что касается стартовых составов, то главный тренер украинцев немного удивил, сделав сразу три замены по сравнению с прошлым поединком. Вместо Кривцова, Ротаня и Кравца в каждую линию выставлены Ракицкий, Малиновский и Беседин соответственно. В свою очередь, главнокомандующий островитян ограничился всего одним изменением. На этот раз позицию центрального защитника Хеймир Хаддльгримссон доверил новоиспеченному футболисту "Ростова" Сверриру Ингасону вместо опытного Кари Арнасона.

С первых же минут встречи гости взяли мяч под собственный контроль, а первый опасный момент у ворот Халльдоурссона возник уже на шестой минуте, когда с ударной позиции очень хлестко пробивал Коноплянка, но исландский кипер выручил свою команду. Хозяева ответили уже через несколько мгновений, но Бьянарсону не удалось, как следует, попасть по мячу. Весь первый тайм северяне играли вторым номером и искали счастье на контратаках. Правда, очень редко Исландия приближалась к владениям Пятова – в основном тогда, когда Украина большими силами оказывалась на половине поля соперника.

Вторая половина поединка началась с резонансного гола исландцев. Буквально в своей первой позиционной атаке Гилфи Сигурдссон расписался в воротах соперника, но перед тем, как снаряд оказался в ногах у футболиста "Эвертона" в Андрея Пятова врезался Бедварссон, вынудив того ошибиться. Во втором тайме сборную Украину как будто подменили, ничего не выходило у гостей, а на 66-й минуте хозяева удвоили преимущество в счете. Проспали в своей штрафной площади "желто-синие" все того же Сигурдссона, которому не составило труда расстрелять владения "казаков".

В оставшееся время подопечные Андрея Шевченко фактически ничего не смогли создать и противопоставить островитянам. Таким образом, сборная Украины не смогла воспользоваться ситуацией с проигрышем Хорватии в Стамбуле и опустилась на четвертую строчку в турнирной таблице.

Исландия – Украина – 2:0

Голы: Г. Сигурдссон, 47 – 1:0, Г. Сигурдссон, 66 – 2:0

Исландия: Халльдоурссон, Севарссон, Ингасон, Р. Сигурдссон, Магнуссон, Хадльфредссон (Скуласон, 89), Гуннарссон, Гудмундссон, Г. Сигурдссон (Финнбогасон, 90+2), Бьярнасон, Бедварссон (Сигурдарсон, 67)

Украина: Пятов, Бутко, Хачериди, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко (Ротань, 76), Малиновский (Зинченко, 71), Коноплянка, Ярмоленко, Коваленко, Беседин (Кравец, 71)

Богдан Архипенко

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