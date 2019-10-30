Дубль Глушакова помог "Ахмату" выйти в четвертьфинал Кубка России

1 Теги ахматлуч владивостокарсенал тулаурал

Дубль Глушакова помог "Ахмату" выйти в четвертьфинал Кубка России

Завершились два матча 1/8 финала Кубка России. "Ахмат" разгромил владивостокский "Луч" благодаря дублю Глушакова, а также голам Мбенга, Анхеля и Михаляка. "Урал" и тульский "Арсенал" сыграли вничью, но в серии пенальти сильнее оказался екатеринбургский клуб.

В 1/4 финала "Ахмат" сыграет с победителем пары "Зенит" - "Томь", "Урал" - с победителем пары "Нижний Новгород" - "Шинник".

"Ахмат" Грозный – "Луч" Владивосток - 5:1 (2:0)
Голы: Мбенг, 11 - 1:0, Анхель, 21 (с пенальти) - 2:0, Саламатов, 54 - 2:1, Михаляк, 65 - 3:1, Глушаков, 67 - 4:1, Глушаков, 78 - 5:1

"Ахмат": Городов, Анхель, Мусалов, Семенов, Иванов (Глушаков, 56), Швец, Гащенков, Михаляк, Бериша (Митришев, 57), Харин, Мбенг.

"Урал" Екатеринбург – "Арсенал" Тула - 2:2 (2:2), по пенальти - 5:4
Голы: Костадинов, 14 - 0:1, Димитров, 24 - 1:1, Ткачев, 34 - 1:2, Эль-Кабир, 37 (с пенальти) - 2:2

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Банный король и друг чехов вернулся!...Болел Ахмата с победой и замечательным дублем лучшего футболиста в истории))

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