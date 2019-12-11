Дубль Глушенкова принес "Спартаку-2" крупную победу на турнире в Китае

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Дубль Глушенкова принес "Спартаку-2" крупную победу на турнире в Китае

Московский "Спартак-2" в стартовом матче турнира "2019 Belt and Road Colourful Yunnan" разгромил молодежную сборную Китая U20 со счетом 3:0. Победу "красно-белым" принесли дубль Максима Глушенкова и гол Петра Володкина.

Китай U20 - "Спартак-2" - 0:3 (0:1)
Голы: Володкин (51), Глушенков (51, 84, с пенальти).

Следующий матч "Спартак-2" проведет 13 декабря со второй командой немецкого "Шальке-04".

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