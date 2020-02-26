Дубль Гнабри помог "Баварии" разгромить "Челси" в Лиге Чемпионов

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Дубль Гнабри помог "Баварии" разгромить "Челси" в Лиге Чемпионов

"Бавария" разгромила "Челси" в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

В составе немецкого клуба гол забил Роберт Левандовски, дубль оформил Серж Гнабри.

"Челси" - "Бавария" - 0:3 (0:0)

Голы: Гнабри, 51 - 0:1, Гнабри, 54 - 0:2, Левандовски, 76 - 0:3

"Челси": Кабальеро, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Джеймс, Баркли (Виллиан, 61), Жоржиньо, Маунт, Ковачич, Аспиликуэта (Педро, 73), Жиру (Абрахам, 61).

"Бавария": Нойер, Боатенг, Алаба, Павар, Киммих, Гнабри (Толиссо, 85), Дэвис, Алькантара (Горетцка, 90), Коман (Коутиньо, 66), Левандовски, Мюллер.

Ответная встреча команд состоится 18 марта в Баварии. Начало - в 23:00.

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Комментарии

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Троглодит
Троглодит

Неожиданный результат. "Бавария" в этом сезоне не такая машина, как прежде. На выходных с трудом вырвали победу у "Падеборна" - последней команды чемпионата.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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