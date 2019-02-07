Дубль Гнабри вывел "Баварию" в четвертьфинал Кубка Германии

В матче 1/8 финала Кубка Германии "Бавария" в дополнительное время обыграла "Герту" со счетом 3:2 и вышла в четвертьфинал. Победу мюнхенцам принесли дубль Сержа Гнабри и гол Кингсли Комана. У берлинцев отличились Максимилиан Миттельштедт и Дэви Зельке.

"Герта" Берлин – "Бавария" Мюнхен - 2:3 (1:1)

Голы: Миттельштедт, 3 - 1:0, Гнабри, 7 - 1:1, Гнабри, 49 - 1:2, Зельке, 67 - 2:2, Коман, 98 - 2:3

"Герта": Ярстейн, Рекик, Штарк, Платтенхардт, Миттельштедт, Калу (Клюнтер, 82), Лазаро, Груйич, Шелбред (Лустенбергер, 103), Дуда (Торунарига, 110), Ибишевич (Зельке, 64).

"Бавария": Ульрайх, Зюле, Алаба, Киммих, Хуммельс, Горетцка, Алькантара, Хамес (Мартинес, 119), Гнабри (Рибери, 89), Коман (Мюллер, 120), Левандовски.

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