Дубль Гризманна принес "Барселоне" победу над "Вильярреалом"
Фото: Твиттер @FCBarcelona
Подошел к концу очередной матч 32 тура испанской Ла Лиги. "Вильярреал" принимал у себя дома "Барселону" и уступил со счетом 1:2. Все голы были забиты еще до перерыва, причем хозяева даже первыми открыли счет. Однако, уже через две минуты Гризманн сначала восстановил равенство, а еще через 7 минут сделал дубль и принес каталонцам победу.
Результат позволил гостям набрать 71 очко и закрепиться на 3 строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. "Вильярреал" остался на 7 месте, имея в своем активе 49 баллов.
"Вильярреал" - "Барселона" 1:2 (1:2)
Голы: Чуквуэзе, 26 - 1:0, Гризманн, 26 - 1:1, Гризманн, 35 - 1:2
Удаление: Тригерос, 65
"Вильярреал": Асенхо, Альбиоль (Марио Гаспар, 89), Альберто Морено (Эступиньян, 60), Фойт, Пау Торрес, Капу (Мойсес Гомес, 76), Парехо, Чуквуэзе (Пино, 89), Тригерос, Пако Алькасер (Коклен, 60), Жерар Морено.
"Барселона": тер Штеген, Альба, Лангле, Мингеса, Дест (Серджи Роберто, 46), де Йонг, Бускетс (Араухо, 88), Педри (Мориба, 64), Пике, Месси, Гризманн (Дембеле, 80).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14