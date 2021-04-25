Дубль Гризманна принес "Барселоне" победу над "Вильярреалом"

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Дубль Гризманна принес "Барселоне" победу над "Вильярреалом"Фото: Твиттер @FCBarcelona
Подошел к концу очередной матч 32 тура испанской Ла Лиги. "Вильярреал" принимал у себя дома "Барселону" и уступил со счетом 1:2. Все голы были забиты еще до перерыва, причем хозяева даже первыми открыли счет. Однако, уже через две минуты Гризманн сначала восстановил равенство, а еще через 7 минут сделал дубль и принес каталонцам победу.

Результат позволил гостям набрать 71 очко и закрепиться на 3 строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. "Вильярреал" остался на 7 месте, имея в своем активе 49 баллов.

"Вильярреал" - "Барселона" 1:2 (1:2)

Голы: Чуквуэзе, 26 - 1:0, Гризманн, 26 - 1:1, Гризманн, 35 - 1:2
Удаление: Тригерос, 65

"Вильярреал": Асенхо, Альбиоль (Марио Гаспар, 89), Альберто Морено (Эступиньян, 60), Фойт, Пау Торрес, Капу (Мойсес Гомес, 76), Парехо, Чуквуэзе (Пино, 89), Тригерос, Пако Алькасер (Коклен, 60), Жерар Морено.

"Барселона": тер Штеген, Альба, Лангле, Мингеса, Дест (Серджи Роберто, 46), де Йонг, Бускетс (Араухо, 88), Педри (Мориба, 64), Пике, Месси, Гризманн (Дембеле, 80).

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