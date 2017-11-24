Дубль Гушбауэра принес победу "Славии" над "Маккаби"

В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы "Славия" на выезде оказалась сильнее "Маккаби". Победу чешам принес дубль Йозефа Гушбауэра. Эта победа вывела чешский клуб на второе место в группе.

"Маккаби" Тель-Авив, Израиль – "Славия" Чехия - 0:2 (0:1)

Голы: Гушбауэр, 45 - 0:1, Гушбауэр, 54 - 0:2

"Маккаби": Райкович, Бен Хаим, Тиби, Давидзада, Перец, Рикан (Голаса, 60), Баттоккио (Сушич, 75), Еини, Миха, Шенфельд (Атар, 60), Кьяртанссон.

"Славия": Лаштувка, Югас, Дели, Соболь, Нгаде-Нгаджуи, Гушбауэр (Данни, 88), Соучек, Змргал, Стох (ван Бурен, 79), Фридрих, Нецид (Шкода, 70).

Положение команд: Вильярреал - 11, Славия - 8, Астана - 7, Маккаби - 1.

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