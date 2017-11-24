Дубль Гушбауэра принес победу "Славии" над "Маккаби"

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Дубль Гушбауэра принес победу "Славии" над "Маккаби"

В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы "Славия" на выезде оказалась сильнее "Маккаби". Победу чешам принес дубль Йозефа Гушбауэра. Эта победа вывела чешский клуб на второе место в группе.

"Маккаби" Тель-Авив, Израиль – "Славия" Чехия - 0:2 (0:1)
Голы: Гушбауэр, 45 - 0:1, Гушбауэр, 54 - 0:2

"Маккаби": Райкович, Бен Хаим, Тиби, Давидзада, Перец, Рикан (Голаса, 60), Баттоккио (Сушич, 75), Еини, Миха, Шенфельд (Атар, 60), Кьяртанссон.

"Славия": Лаштувка, Югас, Дели, Соболь, Нгаде-Нгаджуи, Гушбауэр (Данни, 88), Соучек, Змргал, Стох (ван Бурен, 79), Фридрих, Нецид (Шкода, 70).

Положение команд: Вильярреал - 11, Славия - 8, Астана - 7, Маккаби - 1.

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Группа A М О
1 Вильярреал 5 11
2 Славия Прага 5 8
3 Астана 5 7
4 Маккаби Тель-Авив 5 1
Группа B М О
1 Динамо Киев 5 10
2 Партизан 5 8
3 Шкендербеу 5 5
4 Янг Бойз 5 3
Группа C М О
1 Брага 5 10
2 Лудогорец 5 8
3 Истанбул ББ 5 5
4 Хоффенхайм 5 4
Группа D М О
1 Милан 5 11
2 АЕК 5 7
3 Аустрия Вена 5 4
4 Риека 5 4
Группа E М О
1 Аталанта 5 11
2 Лион 5 11
3 Аполлон 5 3
4 Эвертон 5 1
Группа F М О
1 Шериф 5 9
2 Локомотив Москва 5 8
3 Копенгаген 5 6
4 Злин 5 2
Группа G М О
1 Стяуа Бухарест 5 10
2 Виктория Плзень 5 9
3 Лугано 5 6
4 Хапоэль Беэр-Шева 5 4
Группа H М О
1 Арсенал Лондон 5 10
2 Црвена Звезда 5 6
3 Кельн 5 6
4 БАТЭ 5 5
Группа I М О
1 Зальцбург 5 11
2 Марсель 5 7
3 Коньяспор 5 5
4 Витория Гимарайнш 5 4
Группа J М О
1 Эстерсунд ФК 5 10
2 Атлетик Бильбао 5 8
3 Заря Луганск 5 6
4 Герта 5 4
Группа K М О
1 Лацио 5 13
2 Ницца 5 9
3 Зульте-Варегем 5 4
4 Витесс 5 2
Группа L М О
1 Зенит Санкт-Петербург 5 13
2 Реал Сосьедад 5 12
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