Дубль Гюрлера принёс "Османлыспору" победу над "Генчлербирлиги"
В рамках 13-го тура чемпионата Турции "Османлыспор" на своём поле обыграл "Генчлербирлиги" благодаря дублю Сердара Гюрлера.
"Османлыспор" – "Генчлербирлиги" - 2:0
Голы: Гюрлер, 39 - 1:0, Гюрлер, 79 - 2:0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|12
|26
|2
|Истанбул ББ
|12
|26
|3
|Бешикташ
|12
|22
|4
|Кайсериспор
|12
|22
|5
|Гёзтепе АС Измир
|13
|21
|6
|Фенербахче
|12
|20
|7
|Сивасспор
|12
|19
|8
|Бурсаспор
|12
|18
|9
|Акхисар Беледийе ГС
|13
|18
|10
|Аланьяспор
|12
|17
|11
|Трабзонспор
|12
|16
|12
|Касимпаса
|12
|15
|13
|Малатия Беледийеспор
|12
|14
|14
|Антальяспор
|12
|13
|15
|Коньяспор
|12
|11
|16
|Османлыспор
|13
|11
|17
|Карабюкспор
|12
|8
|18
|Генчлербирлиги
|13
|8