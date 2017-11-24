Дубль Гюрлера принёс "Османлыспору" победу над "Генчлербирлиги"

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Дубль Гюрлера принёс "Османлыспору" победу над "Генчлербирлиги"

В рамках 13-го тура чемпионата Турции "Османлыспор" на своём поле обыграл "Генчлербирлиги" благодаря дублю Сердара Гюрлера.

"Османлыспор" – "Генчлербирлиги" - 2:0

Голы: Гюрлер, 39 - 1:0, Гюрлер, 79 - 2:0.

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3 Бешикташ 12 22
4 Кайсериспор 12 22
5 Гёзтепе АС Измир 13 21
6 Фенербахче 12 20
7 Сивасспор 12 19
8 Бурсаспор 12 18
9 Акхисар Беледийе ГС 13 18
10 Аланьяспор 12 17
11 Трабзонспор 12 16
12 Касимпаса 12 15
13 Малатия Беледийеспор 12 14
14 Антальяспор 12 13
15 Коньяспор 12 11
16 Османлыспор 13 11
17 Карабюкспор 12 8
18 Генчлербирлиги 13 8
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