Дубль Хабиба принес "Страсбуру" крупную победу в матче Лиги 1

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Дубль Хабиба принес "Страсбуру" крупную победу в матче Лиги 1

Фото: инстаграм "Страсбура"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура чемпионата Франции "Страсбур" на своем поле разгромил "Метц" со счетом 3:0.

Победу хозяевам принесли дубль Хабиба Диалло и гол Людовика Ажорка.

"Страсбур", набрав семь очков, поднялся на 10-е место в турнирной таблице Лиги 1. "Метц" с тремя очками остался на 19-й позиции.

"Страсбур" – "Метц" - 3:0 (3:0)
Голы: Ажорк, 6 (с пенальти) - 1:0, Диалло, 26 - 2:0, Диалло, 40 - 3:0

"Страсбур": Зельс, Гильбер (Филя, 75), Ле Маршан, Джику, Ньямси, Лиэнар, Ахолу (Прцич, 67), Томассон, Белльгард, Ажорк, Диалло (Гамейро, 68).

"Метц": Укиджа, Сантонз, Юдоль, Бронн, Куяте, Яде, Пажо (Траоре, 46), Маига (Тшимбембе, 46), Сарр, де Превиль (Жозеф, 68), Ньян (Гуйе, 46).

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