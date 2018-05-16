Дубль Халка не помог "Шанхаю СИПГ" выйти в четвертьфинал азиатской Лиги Чемпионов

Дубль бразильского форварда "Шанхай СИПГ" Халка не помог его команде выйти в четвертьфинал азиатской Лиги Чемпионов. Так, по сумме двух матчей коллектив бывшего нападающего питерского "Зенита" уступил японской "Касиме Антлерс".

"Шанхай СИПГ" - "Касима Антлерс" - 2:1, первый матч - 1:3

Голы: Халк, 7 - 1:0, Дои, 42 - 1:1, Халк, 81 - 2:1 (пенальти).

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