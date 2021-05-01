Дубль Хаверца принес "Челси" победу над "Фулхэмом"

Фото: Sports Illustrated

В рамках 34-го тура АПЛ "Челси" одержал победу над "Фулхэмом".

"Челси" так и идет на четвертой позиции. "Синие" опережают "Вест Хэм" на 6 очков.

"Челси" - "Фулхэм" 2:0

Голы: Хаверц, 10 - 1:0, Хаверц, 49 - 2:0

"Челси": Менди, Чилуэлл (Алонсо, 81), Зума, Кристенсен, Джеймс, Хаверц, Гилмор, Зиеш (Канте, 66), Маунт (Абрахам, 76), Тиаго Силва, Вернер.

"Фулхэм": Ареоля, Андерсен, Робинсон, Адарабиойо, Айна, Лемина (Карвальо, 78), Декордова-Рид, Лукман, Замбо-Ангисса, Кавалейру (Онома, 78), Маджа (Митрович, 81).

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