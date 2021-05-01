Дубль Хаверца принес "Челси" победу над "Фулхэмом"
Фото: Sports Illustrated
В рамках 34-го тура АПЛ "Челси" одержал победу над "Фулхэмом".
"Челси" так и идет на четвертой позиции. "Синие" опережают "Вест Хэм" на 6 очков.
"Челси" - "Фулхэм" 2:0
Голы: Хаверц, 10 - 1:0, Хаверц, 49 - 2:0
"Челси": Менди, Чилуэлл (Алонсо, 81), Зума, Кристенсен, Джеймс, Хаверц, Гилмор, Зиеш (Канте, 66), Маунт (Абрахам, 76), Тиаго Силва, Вернер.
"Фулхэм": Ареоля, Андерсен, Робинсон, Адарабиойо, Айна, Лемина (Карвальо, 78), Декордова-Рид, Лукман, Замбо-Ангисса, Кавалейру (Онома, 78), Маджа (Митрович, 81).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18