Дубль Хектора принес "Кельну" сенсационную победу над "РБ Лейпциг"
Фото: Твиттер @fckoeln_en
Завершился первый матч в рамках 30 тура немецкой Бундеслиги. "Кельн" на своем поле принимал "РБ Лейпциг" и смог добиться сенсационной победы со счетом 2:1. Перед матчем расклад сил был совсем не в пользу "козлов" - хозяева занимали предпоследнюю строчку в турнирной таблице. Соперник же борется за победу в турнире. Первый тайм не принес забитых мячей, но вторая половина встречи началась очень резво. За 15 минут было забито 3 гола, причем "Кельн" забил практически мгновенно после возобновления игры. Гостям удалось отыграться, но еще через минуту Хектор, который оформил дубль, принес хозяевам важнейшую победу.
После финального свистка команды остались на своих местах в турнирной таблице. У "Кельна" стало 26 набранных очков и они занимают 19 место. От спасительной 15 строчки отрыв всего в 1 балл. "РБ Лейпциг" имеет в своем активе 61 очко, что позволяет ему занимать второе место.
"Кельн" - "РБ Лейпциг" 2:1 (0:0)
Голы: Хектор 46 - 1:0, Айдара, 59 - 1:1, Хектор, 60 - 2:1
"Кельн": Хорн, Эхизибуэ (Шмитц, 75), Чихос, Борнаув, Хорн, Вольф (Кайнц, 66), Дрекслер (Озджан, 90), Хектор (Майер, 90), Схири, Реджбечай, Дуда.
"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле (Хван Хи Чхан, 77), Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг (Клюйверт, 66), Кампль, Нкунку, Адамс (Анхелиньо, 61), Айдара, Форсберг (Ольмо, 61), Серлот.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20