Дубль Холанда помог "Боруссии" добыть выездную победу над "Севильей" в Лиге Чемпионов
В первой игре 1/8 финала Лиги Чемпионов дортмундская "Боруссия" на выезде обыграла "Севилью".
Ответная игра между командами запланирована на 9 марта.
"Севилья" - "Боруссия" Д 2:3
Голы: Сусо, 7 - 1:0, Дауд, 19 - 1:1, Холанд, 27 - 1:2, Холанд, 43 - 1:3, де Йонг, 84 - 2:3
"Севилья": Буну, Диего Карлос, Эскудеро, Кунде, Навас, Фернандо, Ракитич (Гудель, 46), Сусо (де Йонг, 60), Жордан (Оскар Родригес, 72), Гомес (Оливер Торрес, 60), Эн-Несири (Мунир, 60).
"Боруссия" Д: Хитц, Хуммельс, Морей, Аканджи, Геррейру (Пасслак, 77), Санчо, Дауд, Джан, Беллингем, Ройс (Брандт, 80), Холанд.
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