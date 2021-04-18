Дубль Холанда помог "Боруссии" разгромить "Вердер"

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Дубль Холанда помог "Боруссии" разгромить "Вердер"Фото: Твиттер @Bundesliga_EN 
В Дортмунде подошел к концу матч в рамках 29 тура Бундеслиги. Местная "Боруссия" принимала "Вердер" и смогла одержать разгромную победу со счетом 4:1. Обе команды перед этим матчем надеялись на положительный результат. И если хозяева еще пытаются зацепиться за Лигу Чемпионов, то для бременцев остро стоит вопрос сохранения прописки в турнире на следующий сезон. В начале матча желание гостей победить привело к тому, что на 14 минуте они открыли счет. Однако, уже в первом тайме "шмели" не только сравняли, но и вышли вперед. Дублем отметился Холанд, а команды ушли на перерыв при счете 3:1. Еще один гол "Боруссия" забила уже в самой концовке, установив окончательный результат.

Победа позволила хозяевам набрать 49 очков и подняться на 5 строчку в турнирной таблице. Гости остались на 13 месте, имея в своем активе 30 баллов.

"Боруссия" Дортмунд - "Вердер" 4:1 (3:1)

Голы: Рашица, 14 - 0:1, Рейна, 29 - 1:1, Холанд, 34 (пенальти), - 2:1, Холанд, 38 - 3:1, Хуммельс, 87 - 4:1

"Боруссия" Дортмунд: Хитц, Морей (Пишчек, 46), Хуммельс, Аканджи, Геррейру, Рейна, Брандт (Азар, 74), Дауд (Джан, 61), Беллингем, Холанд (Тиггес, 88), Ройс (Рейньер, 88).

"Вердер": Павленка, Мойсандер, Гебре Селассие, Гросс, Велькович, Фридль, Битенкур (Шмид, 33), Мевальд (Сарджент, 59), Эггештайн, Рашица (Мбом, 88), Осако (Зельке, 59).

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