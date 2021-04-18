Дубль Холанда помог "Боруссии" разгромить "Вердер"
Фото: Твиттер @Bundesliga_EN
В Дортмунде подошел к концу матч в рамках 29 тура Бундеслиги. Местная "Боруссия" принимала "Вердер" и смогла одержать разгромную победу со счетом 4:1. Обе команды перед этим матчем надеялись на положительный результат. И если хозяева еще пытаются зацепиться за Лигу Чемпионов, то для бременцев остро стоит вопрос сохранения прописки в турнире на следующий сезон. В начале матча желание гостей победить привело к тому, что на 14 минуте они открыли счет. Однако, уже в первом тайме "шмели" не только сравняли, но и вышли вперед. Дублем отметился Холанд, а команды ушли на перерыв при счете 3:1. Еще один гол "Боруссия" забила уже в самой концовке, установив окончательный результат.
Победа позволила хозяевам набрать 49 очков и подняться на 5 строчку в турнирной таблице. Гости остались на 13 месте, имея в своем активе 30 баллов.
"Боруссия" Дортмунд - "Вердер" 4:1 (3:1)
Голы: Рашица, 14 - 0:1, Рейна, 29 - 1:1, Холанд, 34 (пенальти), - 2:1, Холанд, 38 - 3:1, Хуммельс, 87 - 4:1
"Боруссия" Дортмунд: Хитц, Морей (Пишчек, 46), Хуммельс, Аканджи, Геррейру, Рейна, Брандт (Азар, 74), Дауд (Джан, 61), Беллингем, Холанд (Тиггес, 88), Ройс (Рейньер, 88).
"Вердер": Павленка, Мойсандер, Гебре Селассие, Гросс, Велькович, Фридль, Битенкур (Шмид, 33), Мевальд (Сарджент, 59), Эггештайн, Рашица (Мбом, 88), Осако (Зельке, 59).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20