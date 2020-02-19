Дубль Холанда помог дортмундской "Боруссии" обыграть ПСЖ в матче Лиги Чемпионов

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Дубль Холанда помог дортмундской "Боруссии" обыграть ПСЖ в матче Лиги Чемпионов

Дортмундская "Боруссия" обыграла ПСЖ в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Счет в матче открыл 19-летний форвард немецкого клуба Эрлинг Холанд, забив на 69-й минуте. Спустя 6 минут нападающий парижан Мбаппе сравнял счет в матче, однако через 2 минуты Холанд снова вывел "Боруссию" вперед, оформив дубль.

"Боруссия" Дортмунд - ПСЖ - 2:1 (0:0)

Голы: Холанд, 69 - 1:0, Мбаппе, 75 - 1:1, Холанд, 77 - 2:1

"Боруссия": Бюрки, Загаду, Хуммельс, Пишчек, Хакими, Витцель, Геррейру, Санчо (Шмельцер, 90), Джан, Азар (Рейна, 68), Холанд.

ПСЖ: Навас, Менье, Курзава, Тиаго Силва, Маркиньос, Верратти, Гуйе, Ди Мария (Сарабия, 76), Кимпембе, Неймар, Мбаппе.

Ответная встреча команд состоится 11 марта в Париже. Начало - в 23:00 (мск).

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lesnovsky

И здесь интрига будет...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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