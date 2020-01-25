Дубль Холанда помог дортмундской "Боруссии" разгромить "Кельн"

Дортмундская "Боруссия" в домашнем матче разгромила "Кельн" в чемпионате Германии.

В составе победителей голами отметились Рафаэл Геррейру, Марко Ройс и Джейдон Санчо. Новичок команды Эрлинг Холанд, выйдя на замену на 65-й минуте, оформил дубль.

"Боруссия Д" - "Кельн" - 5:1 (2:0)

Голы: Рафаэл Геррейру, 1 - 1:0, Ройс, 29 - 2:0, Санчо, 48 - 3:0, Ут, 64 - 3:1, Холанд, 77 - 4:1, Холанд, 87 - 5:1.

"Боруссия Д": Бюрки, Хуммельс, Пищек, Аканджи, Хакими, Витсель, Ройс (Дахуд, 80), Азар (Холанн, 65), Рафаэл Геррейру, Брандт, Санчо (Рейна, 89).

"Кельн": Хорн, Хектор, Кцихос, Якобс, Эхизибуэ (Модест, 74), Борнау, Каттербах, Скири, Ут (Реджбецай, 80), Кордоба, Тильманн (Кайнц, 46).

Напомним, в дебютном матче с "Аугсбургом" Холанд оформил хет-трик.

"Боруссия" с 36 баллами вышла на 3 место в турнирной таблице Бундеслиги.

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