Дубль Холанда принес "Боруссии" победу над "Майнцем" и другие результаты 8-го тура Бундеслиги
Фото: твиттер "Боруссии"
Представляем результаты матчей 8-го тура немецкой Бундеслиги.
"Боруссия" Д - "Майнц" 3:1
Голы: Ройс, 3 - 1:0, Холанд (пен), 54 - 2:0, Буркардт, 87 - 2:1, Холанд, 90 - 3:1
"Боруссия" Д: Кобель, Менье, Хуммельс (Понграчич, 67), Аканджи, Шульц, Джан (Витцель, 85), Брандт (Вольф, 78), Беллингем, Ройс (Рейньер, 85), Мален (Азар, 67), Холанд.
"Майнц": Центнер, Белль (Буркардт, 69), Видмер, Ниакате, Лукоки (Аарон Мартин, 46), Тауэр, Боэтиюс, Баррейро (Ли Чжэ Сон, 69), Штах (Папела, 83), Онисиво, Ингвартсен (Хак, 69).
"Фрайбург" - "РБ Лейпциг" 1:1
Голы: Форсберг (пен), 32 - 0:1, Чжон Ву Ен, 63 - 1:1
"Фрайбург": Флеккен, Сильдийя, Гульде (Шаллаи, 46; Шаде, 79), Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Хефлер, Эггештайн (Кайтель, 90), Грифо (Демирович, 90), Чжон Ву Ен (Петерсен, 76), Хелер.
"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Орбан, Симакан, Гвардиол (Анхелиньо, 78), Кампль, Айдара, Собослаи (Мукиеле, 78), Форсберг (Андре Силва, 67), Нкунку, Поульсен.
"Гройтер" - "Бохум" 0:1
Гол: Лосилла, 80 - 0:1
"Гройтер": Функ, Майерхефер, Виргевер, Сарпей, Виллемс (Иттер, 83), Дудзяк (Грин, 67), Грисбек, Зегуин, Тилльманн (Левелинг, 72), Хргота, Иттен (Абиама, 72).
"Бохум": Риманн, Гамбоа, Ламбропулос, Машович, Данило Соарес, Лосилла, Реджбечай, Левен (Стафилидис, 88), Польтер (Новотны, 90), Пантович (Асано, 63), Хольтманн (Блум, 62).
"Унион Берлин" - "Вольфсбург" 2:0
Голы: Авонийи, 49 - 1:0, Беккер, 82 - 2:0
"Унион Берлин": Люте, Рюэрсон, Кнохе, Фридрих, Йеккель, Гиссельманн (Очипка, 90), Харагути (Фогльзаммер, 73), Хедира, Премель, Крузе (Беккер, 73), Авонийи (Беренс, 84).
"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу, Брукс, Борнаув, Руссийон, Гилавоги (Вранкс, 60), Арнольд, Филипп (Вегорст, 68), Вальдшмидт (Баку, 60), Лукебакио (Нмеча, 84), Нмеча.
"Айнтрахт" - "Герта" 1:2
Голы: Рихтер, 7 - 0:1, Эккеленкамп, 63 - 0:2, Пасиенсия (пен), 78 - 1:2
"Айнтрахт": Трапп, Чендлер (Туре, 46), Хасебе, Хинтереггер, Ндика, Костич, Соу, Якич (Пасиенсия, 69), Хеуге, Линдстрем (Камада, 46), Ламмерс (Борре, 60).
"Герта": Шволов, Пекарик, Боята, Штарк, Платтенхардт, Миттельштедт (Ястшембски, 73), Дарида (Боатенг, 83), Сердар, Аскасибар, Пионтек (Эккеленкамп, 61), Рихтер (Бельфодиль, 61).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20