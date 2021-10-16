Дубль Холанда принес "Боруссии" победу над "Майнцем" и другие результаты 8-го тура Бундеслиги

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Дубль Холанда принес "Боруссии" победу над "Майнцем" и другие результаты 8-го тура БундеслигиФото: твиттер "Боруссии"

Представляем результаты матчей 8-го тура немецкой Бундеслиги.

"Боруссия" Д - "Майнц" 3:1

Голы: Ройс, 3 - 1:0, Холанд (пен), 54 - 2:0, Буркардт, 87 - 2:1, Холанд, 90 - 3:1

"Боруссия" Д: Кобель, Менье, Хуммельс (Понграчич, 67), Аканджи, Шульц, Джан (Витцель, 85), Брандт (Вольф, 78), Беллингем, Ройс (Рейньер, 85), Мален (Азар, 67), Холанд.

"Майнц": Центнер, Белль (Буркардт, 69), Видмер, Ниакате, Лукоки (Аарон Мартин, 46), Тауэр, Боэтиюс, Баррейро (Ли Чжэ Сон, 69), Штах (Папела, 83), Онисиво, Ингвартсен (Хак, 69).


"Фрайбург" - "РБ Лейпциг" 1:1

Голы: Форсберг (пен), 32 - 0:1, Чжон Ву Ен, 63 - 1:1

"Фрайбург": Флеккен, Сильдийя, Гульде (Шаллаи, 46; Шаде, 79), Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Хефлер, Эггештайн (Кайтель, 90), Грифо (Демирович, 90), Чжон Ву Ен (Петерсен, 76), Хелер.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Орбан, Симакан, Гвардиол (Анхелиньо, 78), Кампль, Айдара, Собослаи (Мукиеле, 78), Форсберг (Андре Силва, 67), Нкунку, Поульсен.


"Гройтер" - "Бохум" 0:1

Гол: Лосилла, 80 - 0:1

"Гройтер": Функ, Майерхефер, Виргевер, Сарпей, Виллемс (Иттер, 83), Дудзяк (Грин, 67), Грисбек, Зегуин, Тилльманн (Левелинг, 72), Хргота, Иттен (Абиама, 72).

"Бохум": Риманн, Гамбоа, Ламбропулос, Машович, Данило Соарес, Лосилла, Реджбечай, Левен (Стафилидис, 88), Польтер (Новотны, 90), Пантович (Асано, 63), Хольтманн (Блум, 62).


"Унион Берлин" - "Вольфсбург" 2:0

Голы: Авонийи, 49 - 1:0, Беккер, 82 - 2:0

"Унион Берлин": Люте, Рюэрсон, Кнохе, Фридрих, Йеккель, Гиссельманн (Очипка, 90), Харагути (Фогльзаммер, 73), Хедира, Премель, Крузе (Беккер, 73), Авонийи (Беренс, 84).

"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу, Брукс, Борнаув, Руссийон, Гилавоги (Вранкс, 60), Арнольд, Филипп (Вегорст, 68), Вальдшмидт (Баку, 60), Лукебакио (Нмеча, 84), Нмеча.


"Айнтрахт" - "Герта" 1:2

Голы: Рихтер, 7 - 0:1, Эккеленкамп, 63 - 0:2, Пасиенсия (пен), 78 - 1:2

"Айнтрахт": Трапп, Чендлер (Туре, 46), Хасебе, Хинтереггер, Ндика, Костич, Соу, Якич (Пасиенсия, 69), Хеуге, Линдстрем (Камада, 46), Ламмерс (Борре, 60).

"Герта": Шволов, Пекарик, Боята, Штарк, Платтенхардт, Миттельштедт (Ястшембски, 73), Дарида (Боатенг, 83), Сердар, Аскасибар, Пионтек (Эккеленкамп, 61), Рихтер (Бельфодиль, 61).

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
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