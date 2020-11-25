Дубль Холанда принес дортмундской "Боруссии" крупную победу над "Брюгге"
В матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов дортмундская "Боруссия" на своем поле разгромила "Брюгге" со счетом 3:0. Победу немецкому клубу принесли дубль Эрлинга Холанда и гол Джейдона Санчо.
"Боруссия" Дортмунд Германия – "Брюгге" Бельгия - 3:0 (2:0)
Голы: Холанд, 18 - 1:0, Санчо, 45 - 2:0, Холанд, 60 - 3:0
"Боруссия": Бюрки, Менье (Морей, 73), Хуммельс, Аканджи, Геррейру (Пасслак, 80), Дилэйни (Джан, 72), Санчо, Азар, Рейна (Брандт, 81), Беллингем, Холанд (Ройс, 81).
"Брюгге": Миньоле, Дели, Мата, Коссуну, Ванакен, де Кетеларе, Диатта (Окереке, 74), Баланта (Ритс, 52), Вормер, Ланг (Схрейверс, 74), Крменчик (Баджи, 66).
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