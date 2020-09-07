Дубль Холанда принес Норвегии крупную победу в Лиге наций
Завершились несколько матчей 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Сборная Норвегии на выезде разгромила команду Северной Ирландии. В составе норвежцев по дублю сделали Эрлинг Холанд и Александр Серлот. Также стоит отметить победы Румынии, Шотландии и Литвы.
Северная Ирландия – Норвегия - 1:5 (1:3)
Голы: Эльюнусси, 2 - 0:1, Макнейр, 6 - 1:1, Холанд, 7 - 1:2, Серлот, 19 - 1:3, Серлот, 47 - 1:4, Холанд, 58 - 1:5
Норвегия: Ярстейн, Эльабделлауи (Свенссон, 79), Ховланд, Айер, Алеэсами (Мелинг, 78), Юхансен (Кинг, 71), Эльюнусси, Хенриксен, Норманн, Холанд, Серлот.
Австрия – Румыния - 2:3 (1:1)
Голы: Алибек, 3 - 0:1, Баумгартнер, 17 - 1:1, Григоре, 51 - 1:2, Максим, 69 - 1:3, Онисиво, 80 - 2:3
Израиль – Словакия - 1:1 (0:1)
Голы: Дюриш, 14 - 0:1, Эльмкис, 90+1 - 1:1
Албания – Литва - 0:1 (0:0)
Гол: Казлаускас, 50 - 0:1
Чехия – Шотландия - 1:2 (1:1)
Голы: Пешек, 11 - 1:0, Дайкс, 27 - 1:1, Кристи, 52 (с пенальти) - 1:2
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