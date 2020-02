Дубль Холанда в ворота ПСЖ - еще одно доказательство, что стартовые успехи норвежца в Дортмунде не случайны! А еще он - один из самых быстрых людей в мире!

39 голов, 6 хет-триков, 11 мячей в 7-ми матчах за "Боруссию", 10 результативных попаданий в 7-ми поединках Лиги чемпионов. Все это – лишь в 19 лет. Статистика Холанда в нынешнем сезоне поражает даже тех, кто более десяти лет увлекается бомбардирскими подвигами Криштиану Роналду и Лео Месси. Скандинавский малыш с лицом убийцы провел еще один памятный вечер, которые крутят в классике самого престижного еврокубка. Так рождаются легенды! Мбаппе? Неймар? Забудьте! Норвежский феномен затмил обоих на "Сигнал Идуна Парк" во вчерашнем матче ЛЧ против ПСЖ. Он нагло сорвал роскошную вывеску и повесил туда собственный портрет. Некий злой старшеклассник пришел надавать тумаков здоровым мужикам а-ля Тиагу Силва с огромным опытом выступлений всюду, где только можно. Без показательных финтов, без цирковых номеров, без эффектных проходов. Футбол Холанда – из прошлого, но это не умаляет его феноменальности.

Håland’s stats this season are INSANE.



• 29 games

• 39 goals

• 6 hat-tricks

• 11 goals in 7 games for Dortmund

• Hat-trick on his Bundesliga debut

• 10 goals in 7 UCL games (Against PSG, Liverpool & Napoli)

• Scored more UCL goals than Barça & Atleti



19 years old.