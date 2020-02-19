Дубль Холанда в ворота ПСЖ - еще одно доказательство, что стартовые успехи норвежца в Дортмунде не случайны! А еще он - один из самых быстрых людей в мире!

Теги эрлинг холандборуссия дортмундпсж

Дубль Холанда в ворота ПСЖ - еще одно доказательство, что стартовые успехи норвежца в Дортмунде не случайны! А еще он - один из самых быстрых людей в мире!

39 голов, 6 хет-триков, 11 мячей в 7-ми матчах за "Боруссию", 10 результативных попаданий в 7-ми поединках Лиги чемпионов. Все это – лишь в 19 лет. Статистика Холанда в нынешнем сезоне поражает даже тех, кто более десяти лет увлекается бомбардирскими подвигами Криштиану Роналду и Лео Месси. Скандинавский малыш с лицом убийцы провел еще один памятный вечер, которые крутят в классике самого престижного еврокубка. Так рождаются легенды! Мбаппе? Неймар? Забудьте! Норвежский феномен затмил обоих на "Сигнал Идуна Парк" во вчерашнем матче ЛЧ против ПСЖ. Он нагло сорвал роскошную вывеску и повесил туда собственный портрет. Некий злой старшеклассник пришел надавать тумаков здоровым мужикам а-ля Тиагу Силва с огромным опытом выступлений всюду, где только можно. Без показательных финтов, без цирковых номеров, без эффектных проходов. Футбол Холанда – из прошлого, но это не умаляет его феноменальности.

Фантастическая форма сенсационного тинейджера может покончить с амбициозным катарским проектом, который рискует пережить очередное фиаско на стадии 1/8 финала. Даже форсированное возвращение Неймара не спасло парижан от "комфортного" (гол на выезде), но очень опасного поражения. ПСЖ демонстрирует старые симптомы болезни. Только начинается плей-офф, изысканная французская колесница превращается в тыкву, а породистые скакуны – в мышей. Холанд, конечно, выделялся на фоне робких гостей. Прежде всего, незаурядной решительностью, бесстрашием. Он идет напролом, не оглядываясь по сторонам. Неважно, что перед тобой многолетняя оборона сборной Бразилии и голкипер, трижды выигрывал Лигу Чемпионов. Недостаток опыта компенсируется роскошной физикой и конкурентными качествами. Холанд – врожденный спортсмен. Возможно, у норвежца форма исключительного таланта, но природа наделила его чем-то значительно более ценным... геномом победителя. После дортмундского блокбастера в сети начали обсуждать один интересный факт: Эрлинг остается мировым рекордсменом по прыжкам в длину с места среди 5-летних детей! В 2006-м еще совсем юный Холланд прыгнул на 163 см. "Он занимался гандболом, лыжами и легкой атлетикой. Так было до 14-ти лет. Тренер сборной Норвегии по гандболу очень хотел забрать его к себе", – рассказывает отец футболиста. А теперь еще пару слов о легкой атлетике. Вчера форвард "Боруссии" выдал невероятный спринт на 60 метров за 6,64 секунды. Мировой рекорд в этой дисциплине принадлежит американцу Кристиану Коулману с результатом 6,34. Почувствовали эту близость?
Пожалуй, Криштиану, Месси или Мбаппе чувствовали гораздо меньше хлопот, если бы Холанд выбрал что-то другое, а не футбол. Скандинавский монстр безжалостно пожирает их рекорды. Оформив дубль в ворота Наваса, новый лидер "шмелей" превзошел и аргентинца, и португальца, и молодого француза. Ему понадобилось всего 7 матчей, чтобы быстрее всех в истории забить 10 голов в Лиге Чемпионов. Мбаппе достиг этой отметки после 15-ти поединков, а о Месси с Роналду даже стыдно вспоминать, несмотря на величие обоих – 23 и 37 встреч соответственно. Не забывайте, что в первой части сезона Холанд защищал цвета скромного по европейским меркам "Зальцбурга", наколотив 8 мячей. Неаполю от него досталось три раза, "Ливерпулю" – один раз. Париж – очередная жертва среди крупных, и почему-то есть подозрения, что далеко не последняя. Если сравнивать с тем же Мбаппе, то норвежец значительно чаще отмечался в своих первых ста матчах на клубном уровне. Вчерашний дубль позволил ему отпраздновать своеобразный голевой юбилей – 60 мячей. Цифры вундеркинда из ПСЖ выглядят по сравнению с этим скудными и несущественными, хотя также заслуживают огромного уважения – 27. Однако, Холанду еще нужно удержать нынешнюю стабильность. Француз не опускает планку несколько последних лет несмотря на свои 21 Зато уроженец британского Лидса находится в самом начале тяжелого и длительного пути. Теперь придется работать еще больше, чтобы не сгореть под огромным давлением. За его уже не скромной персоной наблюдает весь мир.
Пока "Барселона" не начала борьбу в плей-офф, Холанд имеет полное право посмеяться над слабой результативностью каталонского гранда, или это не сделают вместо него сообразительные пользователи социальных сетей. Каталонцы не феерилы на групповом этапе, отметившись 9 раз. Столько же, учитывая матч с "Ливерпулем", забил "Атлетико". Норвежец обошел оба испанских клуба, а также догнал Роберта Левандовски на вершине лучших снайперов турнира – по 10 мячей. Поляк собирается дать адекватный ответ через неделю, Месси и компания – тоже. А до этого времени хедлайнером мировой прессы оставаться Холанд. Он переписывает историю! Во всяком случае пока!

Игорь Малиенко soccernews.ru
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