Дубль Хоселу принёс "Алавесу" победу над "Кадисом"
Фото твиттер Ла Лиги
В рамках 10-го тура испанской Ла Лиги "Алавес" на выезде обыграл "Кадис" со счётом 2:0.
Оба гола в матче забил нападающий команды из Страны Басков Хоселу. Экс-футболист "Реала" отличился в начале и концовке встречи.
"Кадис" – "Алавес" - 0:2
Голы: 0:1 – 6, пенальти Хоселу, 0:2 – 90 Хоселу.
"Кадис": Ледесма, Карселен, Ароян, Виктор Чуст (Йонссон, 46), Эспино, Сальви Санчес (Лосано, 68), Фали Хименес, Аларкон (Алекс Фернандес, 46), Негредо, Собрино (Хименес, 84), Переа.
"Алавес": Пачеко, Химо Наварро, Лагуардиа, Мязга, Дуарте, Ману Гарсия (Пере Понс, 57), Мойя (Пина, 85), Лум, Пельистри (Мендес, 56), Хоселу, Риоха (де ла Фуэнте, 77).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14