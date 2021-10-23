Дубль Хоселу принёс "Алавесу" победу над "Кадисом"

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В рамках 10-го тура испанской Ла Лиги "Алавес" на выезде обыграл "Кадис" со счётом 2:0.

Оба гола в матче забил нападающий команды из Страны Басков Хоселу. Экс-футболист "Реала" отличился в начале и концовке встречи.

"Кадис" – "Алавес" - 0:2

Голы: 0:1 – 6, пенальти Хоселу, 0:2 – 90 Хоселу.

"Кадис": Ледесма, Карселен, Ароян, Виктор Чуст (Йонссон, 46), Эспино, Сальви Санчес (Лосано, 68), Фали Хименес, Аларкон (Алекс Фернандес, 46), Негредо, Собрино (Хименес, 84), Переа.

"Алавес": Пачеко, Химо Наварро, Лагуардиа, Мязга, Дуарте, Ману Гарсия (Пере Понс, 57), Мойя (Пина, 85), Лум, Пельистри (Мендес, 56), Хоселу, Риоха (де ла Фуэнте, 77).

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