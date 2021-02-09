Дубль Хвичи принёс "Рубину" победу в товарищеском матче с "Нижним Новгородом"

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Дубль Хвичи принёс "Рубину" победу в товарищеском матче с "Нижним Новгородом"

В рамках подготовки ко второй части сезона "Рубин" провёл товарищеский матч с "Нижним Новгородом".

Подопечные Леонида Слуцкого одержали уверенную победу со счётом 3:1. Дубль в свой актив записал грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия.

"Рубин" - "Нижний Новгород" - 3:1

Голы: 1:0 – 19 Кварацхелия, 2:0 – 43 Макаров, 2:1 – 75 Янсане, 3:1 – 79 Кварацхелия.

Не пропустите: "Рубин" в товарищеском матче проиграл "Томи" Кержакова. | http://soccernews.ru
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