Дубль Ибишевича принес "Герте" победу над "Кельном"
В матче 13-го тура чемпионата Германии "Герта" в гостях добилась победы над "Кельном". Победу берлинцам принес дубль Ведада Ибишевича. Благодаря этой победе "Герта" поднялась на 11 позицию, а "Кельн" остался на последнем месте.
"Кельн" – "Герта" - 0:2 (0:1)
Голы: Ибишевич, 17 - 0:1, Ибишевич, 64 (с пенальти) - 0:2
"Кельн": Хорн, Клюнтер, Биссек, Хорхе Мере, Рауш, Озджан, Леманн (Нарти, 84), Йойич (Хандверкер, 46), Гирасси, Осако (Ouahim, 72), Писарро.
"Герта": Ярстейн, Миттельштедт, Лангкамп (Торунарига, 46), Рекик, Вайзер, Майер, Лекки (Лазаро, 84), Шелбред, Платтенхардт, Ибишевич (Лустенбергер, 84), Зельке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|13
|29
|2
|РБ Лейпциг
|13
|26
|3
|Шальке
|13
|24
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|13
|24
|5
|Боруссия Дортмунд
|13
|21
|6
|Байер Леверкузен
|13
|20
|7
|Хоффенхайм
|13
|20
|8
|Аугсбург
|13
|19
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|13
|19
|10
|Ганновер 96
|13
|19
|11
|Герта
|13
|17
|12
|Штутгарт
|13
|17
|13
|Майнц 05
|13
|15
|14
|Вольфсбург
|13
|14
|15
|Гамбург
|13
|13
|16
|Фрайбург
|13
|11
|17
|Вердер Бремен
|13
|8
|18
|Кельн
|13
|2