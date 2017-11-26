Дубль Ибишевича принес "Герте" победу над "Кельном"

В матче 13-го тура чемпионата Германии "Герта" в гостях добилась победы над "Кельном". Победу берлинцам принес дубль Ведада Ибишевича. Благодаря этой победе "Герта" поднялась на 11 позицию, а "Кельн" остался на последнем месте.

"Кельн" – "Герта" - 0:2 (0:1)

Голы: Ибишевич, 17 - 0:1, Ибишевич, 64 (с пенальти) - 0:2

"Кельн": Хорн, Клюнтер, Биссек, Хорхе Мере, Рауш, Озджан, Леманн (Нарти, 84), Йойич (Хандверкер, 46), Гирасси, Осако (Ouahim, 72), Писарро.

"Герта": Ярстейн, Миттельштедт, Лангкамп (Торунарига, 46), Рекик, Вайзер, Майер, Лекки (Лазаро, 84), Шелбред, Платтенхардт, Ибишевич (Лустенбергер, 84), Зельке.

Не пропустите: "Гамбург" разгромил "Хоффенхайм". | http://soccernews.ru