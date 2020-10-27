Дубль Ибрагимовича не помог "Милану" в матче с "Ромой"

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Дубль Ибрагимовича не помог "Милану" в матче с "Ромой"

"Милан" и "Рома" сыграли вничью в матче чемпионата Италии.

В составе миланцев дубль оформил 38-летний швед Златан Ибрагимович.

"Милан" - "Рома" - 3:3 (1:1)

Голы: Ибрагимович, 2 - 1:0, Джеко, 14 - 1:1, Салемакерс, 47 - 2:1, Верету, 71 (пенальти) - 2:2, Ибрагимович, 79 (пенальти) - 3:2, Кумбулла, 94 - 3:3

"Милан": Тэтэрушану, Романьоли, Калабрия, Кьер, Тео, Чалханоглу, Салемакерс (Крунич, 72), Беннасер, Кессиэ, Ибрагимович, Рафаэл Леау (Кастильехо, 72).

"Рома": Миранте, Спинаццола, Рожер, Манчини, Карсдорп (Бруно Перес, 66), Мхитарян, Пеллегрини (Кристанте, 76), Педро, Верету (Вильяр, 86), Кумбула, Джеко.

"Милан" после 5 туров занимает 1 место в турнирной таблице Серии А, набрав 13 баллов. "Рома" расположилась на 9 позиции.

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