Дубль Ибрагимовича не помог "Милану" в матче с "Ромой"
"Милан" и "Рома" сыграли вничью в матче чемпионата Италии.
В составе миланцев дубль оформил 38-летний швед Златан Ибрагимович.
"Милан" - "Рома" - 3:3 (1:1)
Голы: Ибрагимович, 2 - 1:0, Джеко, 14 - 1:1, Салемакерс, 47 - 2:1, Верету, 71 (пенальти) - 2:2, Ибрагимович, 79 (пенальти) - 3:2, Кумбулла, 94 - 3:3
"Милан": Тэтэрушану, Романьоли, Калабрия, Кьер, Тео, Чалханоглу, Салемакерс (Крунич, 72), Беннасер, Кессиэ, Ибрагимович, Рафаэл Леау (Кастильехо, 72).
"Рома": Миранте, Спинаццола, Рожер, Манчини, Карсдорп (Бруно Перес, 66), Мхитарян, Пеллегрини (Кристанте, 76), Педро, Верету (Вильяр, 86), Кумбула, Джеко.
"Милан" после 5 туров занимает 1 место в турнирной таблице Серии А, набрав 13 баллов. "Рома" расположилась на 9 позиции.
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|Команда
|М
|О
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|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17