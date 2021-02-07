Дубль Ибрагимовича принес "Милану" крупную победу над худшей командой Серии А

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Дубль Ибрагимовича принес "Милану" крупную победу над худшей командой Серии А

В матче 21-го тура чемпионата Италии "Милан" на своем поле разгромил "Кротоне" с счетом 4:0. Победу миланскому клубу принесли дубли Златана Ибрагимовича и Анте Ребича.

"Милан" лидирует в турнирной таблице Серии А, набрав 49 очков. "Кротоне" с 12 очками занимает последнее, 20-е место.

"Милан" - "Кротоне" - 4:0 (1:0)
Голы: Ибрагимович, 30 - 1:0, Ибрагимович, 64 - 2:0, Ребич, 69 - 3:0, Ребич, 70 - 4:0 

"Милан": Доннарумма, Калабрия, Романьоли, Тео, Томори, Салемакерс (Кастильехо, 46), Кессиэ (Крунич, 88), Мейте, Ребич (Хеуге, 77), Ибрагимович (Манджукич, 77), Рафаэл Леау (Чалханоглу, 62).

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