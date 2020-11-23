Дубль Ибрагимовича принес "Милану" победу над "Наполи"

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Дубль Ибрагимовича принес "Милану" победу над "Наполи"

В рамках 8-го тура итальянской Серии А "Милан" добыл выездную победу над "Наполи".

Благодаря победе "россонери" вернулись на первое место. Неаполитанцы остались на шестом.

"Наполи" - "Милан" 1:3

Голы: Ибрагимович, 20 - 0:1, Ибрагимович, 54 - 0:2, Мертенс, 63 - 1:2, Хеуге, 90 - 1:3

"Наполи": Мерет, Манолас, Ди Лоренцо, Мариу Руй, Кулибали, Политано (Петанья, 69), Фабиан Руис, Инсинье, Бакайоко, Лосано (Зелиньски, 56), Мертенс.

"Милан": Доннарумма, Романьоли, Кьер, Тео, Калабрия, Чалханоглу (Крунич, 87), Беннасер, Кессиэ, Салемакерс (Кастильехо, 73), Ребич (Хеуге, 73), Ибрагимович (Коломбо, 79).

Удаление: Бакайоко (65).

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