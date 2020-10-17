Дубль Ибрагимовича принес "Милану" победу в дерби с "Интером"
В рамках 4-го тура итальянской Серии А "Милан" обыграл "Интер" в дерби.
"Россонери" продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Аталанту" на 3 очка. "Интер" остался на шестом месте.
"Интер" - "Милан" 1:2
Голы: Ибрагимович, 13 - 0:1, Ибрагимович, 16 - 0:2, Лукаку, 29 - 1:2
"Интер": Ханданович, де Врей, Коларов, Д`Амброзио, Хакими, Брозович (Эриксен, 68), Видаль (Санчес, 83), Перишич, Барелла, Лукаку, Мартинес.
"Милан": Доннарумма, Тео, Романьоли, Кьер, Калабрия, Беннасер, Салемакерс (Кастильехо, 63), Чалханоглу, Кессиэ (Тонали, 87), Ибрагимович, Рафаэл Леау (Крунич, 62).
"Сампдория" - "Лацио" 3:0
Голы: Квальярелла, 32 - 1:0, Ауджелло, 41 - 2:0, Дамсгор, 74 - 3:0
"Сампдория": Аудеро, Тонелли, Ауджелло, Йосида, Берешиньски, Кандрева (Лерис, 79), Торсбю, Экдаль (Адриен Силва, 58), Янкто (Дамсгор, 68), Рамирес (Верре, 57), Квальярелла (Кейта Бальде, 79).
"Лацио": Стракоша, Габаррон, Худт (Вавро, 59), Ачерби, Андерсон (Фарес, 46), Луис Альберто, Пароло (Марушич, 46), Милинкович-Савич, Лейва (Катальди, 76), Корреа, Кайседо (Мурики, 59).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17