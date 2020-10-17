Дубль Ибрагимовича принес "Милану" победу в дерби с "Интером"

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Дубль Ибрагимовича принес "Милану" победу в дерби с "Интером"

В рамках 4-го тура итальянской Серии А "Милан" обыграл "Интер" в дерби.

"Россонери" продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Аталанту" на 3 очка. "Интер" остался на шестом месте.

"Интер" - "Милан" 1:2

Голы: Ибрагимович, 13 - 0:1, Ибрагимович, 16 - 0:2, Лукаку, 29 - 1:2

"Интер": Ханданович, де Врей, Коларов, Д`Амброзио, Хакими, Брозович (Эриксен, 68), Видаль (Санчес, 83), Перишич, Барелла, Лукаку, Мартинес.

"Милан": Доннарумма, Тео, Романьоли, Кьер, Калабрия, Беннасер, Салемакерс (Кастильехо, 63), Чалханоглу, Кессиэ (Тонали, 87), Ибрагимович, Рафаэл Леау (Крунич, 62).


"Сампдория" - "Лацио" 3:0

Голы: Квальярелла, 32 - 1:0, Ауджелло, 41 - 2:0, Дамсгор, 74 - 3:0

"Сампдория": Аудеро, Тонелли, Ауджелло, Йосида, Берешиньски, Кандрева (Лерис, 79), Торсбю, Экдаль (Адриен Силва, 58), Янкто (Дамсгор, 68), Рамирес (Верре, 57), Квальярелла (Кейта Бальде, 79).

"Лацио": Стракоша, Габаррон, Худт (Вавро, 59), Ачерби, Андерсон (Фарес, 46), Луис Альберто, Пароло (Марушич, 46), Милинкович-Савич, Лейва (Катальди, 76), Корреа, Кайседо (Мурики, 59).

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