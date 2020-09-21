Дубль Ибрагимовича принес "Милану" победу в стартовом туре Серии А

В матче 1-го тура чемпионата Италии "Милан" на своем поле обыграл "Болонью" со счетом 2:0. Победу миланцам принес дубль шведского нападающего Златана Ибрагимовича.

"Милан" Милан - "Болонья" Болонья - 2:0 (1:0)

Голы: Ибрагимович, 35 - 1:0, Ибрагимович, 51 (с пенальти) - 2:0

"Милан": Доннарумма, Тео, Кьер (Лео Дуарте, 72), Калабрия, Габбия, Кессиэ, Беннасер, Чалханоглу (Браим Диас, 71), Кастильехо (Салемакерс, 46), Ребич, Ибрагимович.

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