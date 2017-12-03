Дубль Игбоуна принес "Уфе" победу над "Амкаром"

В матче 19-го тура чемпионата России "Уфа" разгромила "Амкар". Дублем отметился Сильвестр Игбоун, еще один мяч на счету Ивана Облякова. Благодаря этой победе "Уфа" поднялась на шестое место в Премьер-лиге. "Амкар" остался на 11-й позиции.

"Уфа" – "Амкар" - 3:0 (0:0)

Голы: Игбоун, 53 - 1:0, Игбоун, 69 - 2:0, Обляков, 80 - 3:0

"Уфа": Беленов, Никитин, Аликин, Йокич, Сухов, Стоцкий (Сафрониди, 88), Салатич, Игбоун, Пауревич (Засеев, 84), Тумасян, Кротов (Обляков, 77).

"Амкар": Нигматуллин, Идову, Занев, Милькович, Белоруков (Браун Форбс, 76), Костюков, Голь (Баланович, 60), Эззатоллахи, Гащенков (Шаваев, 86), Комолов, Огуде.

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