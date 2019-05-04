Дубль Иглесиаса помог "Эспаньолу" разгромить "Атлетико" (видео голов)

Теги эспаньолатлетико мадрид

Дубль Иглесиаса помог "Эспаньолу" разгромить "Атлетико" (видео голов)

"Эспаньол" на своем поле разгромил мадридский "Атлетико" в матче 36-го тура чемпионата Испании.

В составе хозяев дубль оформил нападающий Борха Иглесиас.

"Эспаньол" - "Атлетико" - 3:0 (1:0)

Голы: Годин, 45+1 (в свои ворота) - 1:0, Борха Иглесиас, 52 - 2:0, Борха Иглесиас, 89 (с пенальти) - 3:0.

"Эспаньол": Диего Лопес, Росалес (Виктор Санчес, 85), Налду, Эрмосо, Педроса, Гранеро, Дардер, Рока, Мелендо (Серхио Гарсия, 90+1), У Лэй (Пуадо, 79), Борха Иглесиас.

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Филипе Луис, Савич (Корреа, 46), Коке, Сауль, Эрнандес (Монтеро, 59), Гризманн, Мората, Лемар (Витоло, 59).

Не пропустите:  "Леванте" разгромил "Райо Вальекано" (видео голов) | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ с Неймаром не смог обыграть "Ниццу"

ПСЖ с Неймаром не смог обыграть "Ниццу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 35 83
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 35 74
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 35 65
4 Хетафе Хетафе 35 55
5 Севилья Севилья 36 55
6 Валенсия Валенсия 35 52
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 35 50
8 Алавес Алавес 35 47
9 Леганес Леганес 36 45
10 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 35 44
11 Эспаньол Эспаньол 35 44
12 Бетис Бетис 35 44
13 Эйбар Эйбар 35 43
14 Вильярреал Вильярреал 35 40
15 Леванте Леванте 36 40
16 Сельта Виго Сельта Виго 35 37
17 Жирона Жирона 35 37
18 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 35 35
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 36 31
20 Уэска Уэска 35 30
Полная таблица

топ-5 тегов