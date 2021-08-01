Дубль Игуаина принес победу клубу Бекхэма в МЛС
Фото: инстаграм Гонсало Игуаина/Автор неизвестен
"Интер Майами", одним из совладельцев которого является бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, в матче чемпионата МЛС обыграл "Монреаль Импэкт" со счетом 2:1.
Победу "Интеру" принес аргентинский нападающий Гонсало Игуаин, который отметился дублем.
Стоит отметить, что для "Интер Майами" эта победа стала первой в восьми последних матчах. После 14 туров клуб занимает последнее, 14-е место, в Восточной Конференции.
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