Дубль Игуаина принес победу клубу Бекхэма в МЛС

Фото: инстаграм Гонсало Игуаина/Автор неизвестен

"Интер Майами", одним из совладельцев которого является бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, в матче чемпионата МЛС обыграл "Монреаль Импэкт" со счетом 2:1.

Победу "Интеру" принес аргентинский нападающий Гонсало Игуаин, который отметился дублем.

Стоит отметить, что для "Интер Майами" эта победа стала первой в восьми последних матчах. После 14 туров клуб занимает последнее, 14-е место, в Восточной Конференции.

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