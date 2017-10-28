Дубль Игуаина принес "Ювентусу" важную победу над "Миланом"

В стартовом матче 11-го тура Серии А встречались самые титулованные клубы Италии – "Милан" и "Ювентус". Встреча ожидалась упорной (впрочем, по-другому в этой паре не бывает), ведь обеим командам нужна была победа. Фаворитом поединка считались "бьянконери", ведь игра чемпиона в первых 10 турах выглядела стабильнее.

Однако большая активность на первых минутах игры исходила от хозяев поля. Уже на 2-й минуте "россонери" заработали стандарт справа от штрафной площади, и Родригес решил пальнуть в ближний угол ворот "Старой Синьоры". Буффон решил не рисковать и просто отбил снаряд подальше от своих владений.

"Ювентус" на первых порах играл вторым номером, но на 13-й минуте выбрался к воротам Доннаруммы и Манджукич заработал штрафной. Пьянич целил в ближнюю девятку, но мяч задел стенку и ушел на угловой, розыгрыш которого ничего не принес гостям. А на 18-й минуте команде Массимилиано Аллегри удалась первая стремительная атака, в результате которой Дибала вышел на ударную позицию, целил под перекладину, но голкипер "Милана" спокойно забирает мяч.

Эти эпизоды наглядно показали огрехи в обороне "россонери". И как только туринцы заиграли активнее, им удалось открыть счет. Дибала потащил мяч по центру к чужой штрафной, после чего оставил мяч на своего партнера по сборной и Гонсало Игуаин с 15 метров по центру из-под защитника выстрелил ровно под правую штангу. Прыгал Доннарумма, но не смог вытащить сферу из-под стойки – 0:1.

Буквально через пару минут "Милан" мог сравнять счет. Борини ухитрился избежать опеки Куадрадо на левом крае атаки и простреливал через вратарскую, но Калинич, который спешил на пас, не успел в подкате замкнуть этот прострел.

В дальнейшем игра шла на встречных курсах, команды много боролись, но и много совершали потерь, так что у вратарей обеих команд работы практически не было. И все же перед самым перерывом "россонери" могли выровнять положение в матче. Родригес подал с левого фланга на дугу штрафной, где Чалханоглу сделал скидку уже на линию вратарской на свободного Калинича. Никола обработал мяч и пробивал с левой по воротам. Буффон бросился под удар, но уже ничего не решал кипер туринцев, вот только мяч попал в перекладину. Чалханоглу пытался добить головой в падении отскочивший снаряд, но там уже створ перекрыл Ругани.

А перерыва словно и не было. Второй тайм миланцы начали также активно, как и первый. И на 55-й минуте снова отличный забить был у Калинича. Сусо взял игру на себя, убежал в штрафную по правому краю, и с лицевой успел прострелить на Николо в район линии вратарской. Калинич с правой расстреливал ворота, но угодил в подставившегося Лихтштайнера.

"Милану" нужно было что-то менять в игре, и на 61-й минуте Монтелла решился на двойную замену. Однако вышедшие Локателли и Антонелли даже е успели проявить себя до того, как Итуаин сделал счет 0:2. Асамоа сделал пас с левого фланга в центр на Игуаина, который первым движением переложил мяч под правую, убирая защитника, а вторым касанием с правой с 15 метров отправил сферу в правую "шестерку". Рикошет от штанги и мяч в воротах – 0:2.

По такой игре это означало победу "Ювентуса". Такую фору действующий чемпион просто не имел права упустить, и он не упустил. До конца встречи гости не дали ни одной возможности команде Винченцо Монтеллы на спасение. Хотя сами вполне имели момент увеличить преимущество. Пьянич с углового аккуратно набросил мяч на ногу Дибале, который из-за пределов штрафной приложился влет по мячу и Доннарумма вынужден был просто отбивать в сторону сильно пущенный снаряд, а только потом смог накрыть его.

Таким образом "Ювентус" берет важные три очка в Милане и продолжает погоню за лидером Серии А.

"Милан" – "Ювентус" – 0:2

Гол: Игуаин, 23 – 0:1. Игуаин, 63 – 0:2.

"Милан": Доннарумма, Аббате (Локателли, 61), Родригес, Романьоли, Сапата, Борини, Билья (Антонелли, 61), Кессье, Сусо, Чалханоглу (Силва, 77), Калинич.

"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер (Барцальи, 65), Ругани, Кьеллини, Асамоа (Сандро, 71), Хедира (Матюиди, 81), Пьянич, Куадрадо, Манджукич, Дибала, Игуаин.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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