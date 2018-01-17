Дубль Ихеаначо вывел "Лестер" в 1/16 финала Кубка Англии

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Дубль Ихеаначо вывел "Лестер" в 1/16 финала Кубка Англии

Завершились три переигровки 1/32 финала Кубка Англии. "Лестер" победил "Флитвуд" благодаря дубль Келечи Ихеаначо. Также в следующий раунд вышли "Шеффилд Уэнсдей" и "Кардифф".

"Шеффилд Уэнсдей" – "Карлайл Юнайтед" - 2:0 (1:0)
Голы: Матиаш, 28 - 1:0, Нухиу, 66 - 2:0

"Шеффилд Уэнсдей": Доусон, Фокс, Фискер, Хант, Венансиу, Джонс (Рич, 79), Бойд, Матиаш, Баттерфилд, О`Грэйди, Нухиу.

"Карлайл Юнайтед": Бонэм, Грейнджер, Паркс, Браун (О`Салливан, 64), Эллис (Миллер, 67), Джонс, Лиддл, Лэмб, Девитт, Джойс, Беннетт (Хоуп, 58).

"Мэнсфилд" – "Кардифф" - 1:4 (1:1)
Голы: Манга, 34 - 0:1, Роуз, 35 - 1:1, Хойлетт, 66 - 1:2, Пилкингтон, 71 - 1:3, Хойлетт, 89 - 1:4

"Мэнсфилд": Логан, Беннетт, Беннинг, Уайт, Пирс, Байром (Энгол, 74), Меллис, Хэмилтон, Андерсон (Поттер, 79), Макдоналд, Роуз.

"Кардифф": Этеридж, Моррисон, Манга, Беннетт, Патерсон, Дамур, Роллс (Халфорд, 74), Хойлетт (Хили, 90), Пилкингтон, Ричардс, Зохоре (Богл, 85).

"Лестер" – "Флитвуд Таун" - 2:0 (1:0)
Голы: Ихеаначо, 43 - 1:0, Ихеаначо, 77 - 2:0

"Лестер": Якупович, Беналуан, Драгович, Фукс, Марез (Варди, 81), Амарти, Адриен Силва, Иборра, Грэй, Ихеаначо (Окадзаки, 81), Слимани (Олбрайтон, 56).

"Флитвуд Таун": Нил, Болджер, Швабль (Грант, 72), Белл, Понд, Глендон, Джонс, Демпси, Хантер, Хивула (Коул, 65), Макэлени (Бернс, 65).

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