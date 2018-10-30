Дубль Икарди помог "Интеру" добыть важную победу над "Лацио"

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Дубль Икарди помог "Интеру" добыть важную победу над "Лацио"

В рамках десятого тура итальянской Серии А миланский "Интер" в гостях с крупным счётом обыграл римский "Лацио". Голами в составе "нерадзурри" отличились Мауро Икарди (дважды) и Марцело Брозович.

"Лацио" – "Интер" - 0:3

Голы: Икарди, 28 - 0:1, Брозович, 41 - 0:2, Икарди, 70 - 0:3.

"Лацио": Стракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Марушич, Раду (Баштуш, 78), Пароло, Лулич, Бадель (Катальди, 34), Милинкович-Савич, Иммобиле, Кайседо (Корреа, 69).

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Миранда, Врсалько, Асамоа, Жоау Мариу (Валеро, 57), Брозович, Перишич, Весино (Гальярдини, 87), Политано (Кейта Бальде, 88), Икарди.

После этого матча "Интер" вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, обойдя "Наполи" по дополнительным показателям, а "Лацио" остался на четвёртой строчке.

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